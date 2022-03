Cabellos a todo volumen: trucos y consejos para melenas leonadas Especialistas ofrecen sus recomendaciones Redacción

miércoles, 9 de marzo de 2022, 10:38 h (CET) La firma sevillana Dalire Cosmetics recomienda cuatro puntos clave a la hora de lidiar con aquellos cabellos con mucho volumen: usar mascarilla tras el lavado, secar bien el cabello, utilizar un cepillo adecuado y aplicar un buen protector solar.

“Para los cabellos con mucho volumen debemos elegir un buen champú y tras el lavado y acondicionado, una mascarilla o crema nutritiva que ayude a controlarlo, en especial si tiene mucho frizz. Después, es importante envolver el pelo con una toalla de microfibra o una camiseta vieja, para evitar que se produzca encrespamiento mientras se seca de manera natural. Como consejo, no agachar nunca la cabeza y secar el pelo boca abajo ya que con ello agregaremos más volumen”.



En cuanto a los cepillos para peinarlo una vez secado, Dalire Cosmetics recomienda aquellos que puedan eliminar el frizz ylos desenredantes de púas finas y suaves, manera de evitar tirones y lucir un pelo más liso y menos encrespado. Para terminar, aplicar un buen protector solar para proteger el cabello e impedir la deshidratación en el cuero cabelludo.

Trucos para dar más volumen a cabellos finos

Paul Tudor, director de David Künzle Fuencarral, nos aconseja utilizar siempre champú en seco para los cabellos finos: “Masajeando suavemente con los dedos hasta que adquiera más cuerpo y consistencia en la raíz”. Por otra parte, la espuma da volumen sin añadir peso y los geles y sprays rellenan el cabello dándole soltura. Otro punto importante para aumentar el volumen es un buen lavado con los productos idóneos, además de desenredar bien el pelo mientras esté seco con un cepillo flexible para evitar roturas, tras lo que irían el champú y el acondicionador de medios a puntas: “Para que haga un mayor efecto, se puede cepillar de nuevo el cabello y aclarar con agua templada, que vendrá muy bien para sellarlo”.

Como trucos de peluquería, Tudor señala las capas, que dan más cuerpo y por tanto volumen, y sanear las puntas si están abiertas o dañadas. Lo siguiente, dar forma recta y cuadrada a la parte de abajo para conseguir un efecto de más cantidad. Otra opción, las extensiones: “Para los cabellos finos, las extensiones de clip son las más recomendables, ya que no se dañará el cabello y se pueden retirar cuando quieras”.

En casa, podemos darnos masajes a dos manos en el cuero cabelludo: “Las manos son suficientes para que los folículos pilosos que tenemos debajo de la superficie de la piel, se estimulen mediante el masaje y el pelo pueda crecer de nuevo y sin problema. Eso sí, debe ser suave para activar la circulación de los más perezosos”.

