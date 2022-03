United Way España junto a sus equipos en Rumania y Hungría unen sus fuerzas para ayudar a cientos de miles de refugiados ucranianos Comunicae

martes, 8 de marzo de 2022, 10:25 h (CET) United Way España ha lanzado una campaña urgente de recaudación de fondos destinada a cubrir necesidades básicas: techo, mantas, alimentos para las personas ucranianas que huyen de la guerra de su país Los equipos de United Way de Hungría y Rumanía han puesto en marcha una estrategia de recepción y apoyo a los cientos de miles de refugiados ucranianos que están huyendo de su país tras la invasión de las tropas rusas.

Para colaborar en esta iniciativa, United Way España ha lanzado una campaña urgente de recaudación de fondos, dirigida tanto a empresas e instituciones como a los ciudadanos, y reforzar las distintas acciones que están realizando todas las organizaciones locales de United Way en Europa.

“La invasión de Ucrania por Rusia esta provocando el éxodo de cientos de miles de personas que necesitan ser acogidas en otros países y recibir ayuda humanitaria, y United Way quiere estar en primera fila ”, comenta Marina Fuentes, director de UW España.

Las aportaciones serán directamente destinadas a cubrir las necesidades básicas: techo, manta, alimentos, apoyo para encontrar a familiares … de las personas refugiadas que huyen de la guerra en Ucrania.

Para United Way, en momentos como este, la anticipación es más necesaria que nunca ya que está en juego la supervivencia presente y futura de miles de personas, entre ellas muchas niñas y niños que necesitan sentir el apoyo de la comunidad internacional.

“Tenemos la oportunidad de lanzar un mensaje claro de solidaridad a las víctimas inocentes del conflicto en Ucrania. Un mensaje que demuestre nuestro poder como sociedad unida más allá de las fronteras”, añade Marina Fuentes.

Las personas y organizaciones que quieran colaborar pueden realizar sus aportaciones a través de este enlace. https://www.unitedway.org.es/ayuda-refugiados-ucrania/

Sobre United Way

United Way trabaja para mejorar la vida de las personas más vulnerables uniendo los esfuerzos de sectores clave de la sociedad con verdadero poder de cambio: empresas, instituciones, entidades sociales y ciudadanía.

Su labor se centra en tres áreas principales, SALUD, EDUCACIÓN y EMPLEABILIDAD (base de la estabilidad económica), los tres indicadores principales del progreso humano según la ONU. A través del diseño y coordinación de proyectos de impacto social, United Way combate problemas específicos de cada comunidad bajo dos premisas básicas: la sinergia como modelo y la innovación social a largo plazo como objetivo.

La Fundación United Way España es miembro de una red internacional nacida hace más de un siglo en Colorado (Estados Unidos), que está presente en 1.200 localidades de más de 40 países, tiene alianzas con 52.000 empresas (incluyendo la mitad de las Fortune 500) y moviliza a casi 3 millones de personas en programas de voluntariado corporativo que atienden anualmente a 61 millones de personas en todo el mundo. En España, la fundación desarrolla su labor desde 2016 combatiendo problemas concretos como el abandono escolar, la obesidad infantil, la pobreza energética, el desempleo y todo tipo de desigualdades que afectan a la infancia, la juventud, las personas mayores y cualquier grupo social que necesite apoyo de su comunidad. Ningún cambio es tan posible como el que se construye uniendo fuerzas.

