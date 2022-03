Natalia Verbeke, Carmen Ruiz, Carlos Blanco, Nuria Herrero y Gerardo Otero protagonizan "Tercer Cuerpo" Claudio Tolcachir escribe y dirige esta función que se representa en el Teatro Infanta Isabel de Madrid desde el próximo 24 de marzo Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 8 de marzo de 2022, 11:32 h (CET) "Tercer Cuerpo" se estrenará el próximo 24 de marzo en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. Esta función está escrita y dirigida por el dramaturgo argentino Claudio Tolcachir y protagonizada por Natalia Verbeke, Carmen Ruiz, Carlos Blanco, Nuria Herrero y Gerardo Otero.

Una oficina destartalada, la casa de una pareja, un bar y un consultorio médico. Diferentes sitios que se alternan en un mismo espacio conjugando la vida de cinco personajes. Los une la soledad, la incomprensión y la necesidad de amar. Cinco vidas, cinco deseos de amar, cinco personas incapaces. Mientras tanto se vive, se trabaja, se intenta. Miedo a no ser, miedo a que sepan quién soy. Miedo e incapacidad. La historia de querer y no saber qué hacer. La historia de un intento absurdo. Y subir las escaleras. Y querer vivir cada día a pesar de todo. Algo más.



A partir de la ruptura del espacio escénico Tercer Cuerpo se nos presenta como una propuesta apoyada en las actuaciones. El eje espacio-tiempo, como unidad convencional, se quiebra aquíì dando paso a una homologación de situaciones diversas que conviven en un mismo espacio, un espacio que es uno y muchos a la vez. Desde la puesta en escena, la escenografía y la iluminación acompañan sin subrayar esta apuesta donde el acento está sobre los personajes y los vínculos que mediante ellos se desarrollan, desatan, explotan. El despojo del dispositivo teatral da cuenta de una propuesta apoyada en una economía de recursos, donde lo más importante es lo que no se ve, lo que no se dice, lo que se calla, lo que mueve al deseo.

`Tercer Cuerpo´ se representará en el Teatro Infanta Isabel de Madrid desde el próximo 24 de marzo. De Miércoles a sábado a las 19:00h y los domingos a las 18:00h.

