Cambium ofrece un mapeo térmico de alta resolución para optimizar la cobertura de los operadores de banda ancha inalámbrica con su solución cnHeat 2.0 Comunicae

lunes, 7 de marzo de 2022, 15:46 h (CET) Cambium Networks (NASDAQ: CMBM), proveedor líder mundial de soluciones de redes inalámbricas, ha anunciado el lanzamiento del servicio de suscripción de planificación de redes cnHeat 2.0. Gracias a cnHeat 2.0 los operadores de redes pueden predecir los resultados de sus planes de RF (radiofrecuencia) de manera óptima El servicio de mapeo térmico de alta resolución utiliza datos LiDAR para optimizar la cobertura, el rendimiento y la satisfacción del cliente, al tiempo que minimiza los gastos operativos y los gastos de capital. cnHeat se basa en la experiencia de Cambium Networks en la planificación, la propagación y el modelado de radiofrecuencias inalámbricas fijas integradas con datos GIS de hasta un metro de precisión.

Desde su lanzamiento en 2019, se han realizado miles de modelos de cnHeat. Con cnHeat 2.0, los diseñadores de redes pueden planificar sus propios sitios y ya no necesitan solicitar diseños y esperar días para que se procesen los resultados. El sistema optimiza la planificación inalámbrica fija para instalaciones de 60 GHz, además de equipos de 2,4 GHz, 3 GHz, 5 GHz y 28 GHz.

"Utilizamos cnHeat 2.0 no sólo para planificar nuestros despliegues y optimizar las instalaciones de campo para nuestros técnicos, sino también para determinar las instalaciones y configuraciones de nuestras torres", comenta Jennifer Long, Gerente de Servicios de Internet, Guadalupe Valley Electric Cooperative (GVEC). "cnHeat reduce el tiempo de instalación indicando a los técnicos exactamente en qué lugar de la casa deben colocar los equipos. Los clientes están satisfechos con la calidad y la rapidez de nuestras instalaciones". GVEC ofrece a sus clientes servicios de electricidad, internet y otros consumos en Texas. Este vídeo muestra cómo GVEC optimiza la satisfacción del cliente y la eficiencia de la instalación.

"cnHeat 2.0 proporciona información de cobertura detallada que permite a los operadores ajustar cada sitio para optimizar la cobertura y el rendimiento", señala Dan Sullivan, director de gestión de productos de Cambium Networks. "Con esta información, los técnicos se envían a un sitio para hacer ajustes exactos con resultados conocidos".

"Fue muy fácil. Pude configurar mis torres en una hora y obtuve los datos rápidamente", comenta Larry Mitchell, gerente de desarrollo comercial de Twin Valley Telephone en Kansas. "Tener todo configurado en cuestión de horas es extremadamente beneficioso". Ver la grabación del seminario web cnHeat 2.0 - Predicciones en tiempo real controladas por usted aquí.

cnHeat genera predicciones de RF muy precisas y servicios derivados que representan con exactitud la realidad del entorno de RF. Para agilizar el proceso de planificación de los operadores de redes, cnHeat 2.0 incluye las siguientes novedades:

El proveedor de servicios tiene el control directo de los ajustes de la instalación del sitio, incluyendo el tipo de antena, la altura y el ángulo de inclinación mecánica, lo que permite una planificación ágil y dinámica

El proveedor de servicios puede iniciar las predicciones del sitio a su conveniencia, proporcionando resultados de manera oportuna

La predicción de radiofrecuencia y el número de edificios cubiertos están disponibles en unas pocas horas para las predicciones hasta ocho millas y en minutos para los despliegues de 60 GHz cnWave™ La cartera de soluciones de tejido inalámbrico de Cambium Networks está disponible a través de una red mundial de socios.

Se puede asistir al seminario web Ahorre tiempo y dinero al planificar redes cnWave™ de 60 GHz con Gerrit Bode, director de ingeniería de RF de Alaska Communications, que describirá cómo cnHeat mejora la planificación de las redes inalámbricas el 09 de marzo a las 12 pm CST de Estados Unidos. Registrarse aquí.

