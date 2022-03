¿Qué son los bonos para casinos online en España? Son pequeños regalos que pueden ayudarte a la hora de jugar online Redacción

lunes, 7 de marzo de 2022, 12:41 h (CET) Los casinos online son conocidos por su enorme variedad de juegos, pero también por los bonos y las promociones que ofrecen a sus jugadores de forma regular. Estos bonos son como pequeños obsequios para atraer a nuevos jugadores o premiar a los actuales y ofrecerles más diversión y la oportunidad de tener más éxito en sus apuestas.

En este artículo, nuestro especialista en juegos de casino, Crisipo Benavidez, nos presenta qué son los bonos para casinos en línea en España y cuáles son los tipos principales que se pueden encontrar. Puedes leer más artículos de este autor aquí.

Nueva regulación del juego

El pasado 21 de marzo de 2020 entraba en vigor la nueva regulación del juego online, la cual está especialmente destinada a aspectos como la publicidad y la promoción de los bonos de casino en España.

La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) instauró una serie de nuevas disposiciones regulatorias para los casinos en línea en España. Hoy en día, los casinos no pueden ofrecer bonos de bienvenida que superen los 100 €, ni tampoco ofrecer bonos y otras ofertas a los nuevos jugadores, a menos que hayan pasado 30 días después del registro y se haya verificado la cuenta.

En la práctica, y en cuanto a los jugadores, esta nueva regulación no produce un efecto perjudicial en particular. Simplemente, hay que obedecer las nuevas cláusulas de cara al uso de estos bonos y promociones.

Bonos de bienvenida

La bonificación de bienvenida de los casinos online suele ser la más atractiva de todas. Esto es debido a que se trata de la principal bonificación que los jugadores reciben al registrarse en un casino. Por tanto, los casinos suelen ofrecer bonos llamativos que atraigan la atención de los jugadores.

Como ya se ha comentado, ahora en España se deben esperar 30 días para poder obtener el bono de bienvenida según dicta la DGOJ. Este bono no puede ser superior a 100 €, por lo que los casinos están dividiendo el bono de bienvenida en varios depósitos. De esta forma, cumplen con la nueva regulación y también te siguen ofreciendo bonos que pueden interesarte.

Tiradas gratis

Los bonos de bienvenida suelen venir acompañados de tiradas gratis en determinadas tragaperras, pero los casinos online suelen ofrecer este tipo de bonos de forma regular. Con estas tiradas gratis, puedes probar nuevas tragaperras que no conocías o aumentar tus probabilidades de ganar algún premio en ellas.

Bonos con depósito

La bonificación de depósito de los casinos online se suele otorgar también muy a menudo. Esta consiste en que si realizas un depósito, el casino te ofrece un bono que puede ser dinero en efectivo, tiradas gratis u otra variedad.

A este respecto, los casinos online también ofrecen una bonificación sin depósito. Este tipo de promociones no son tan comunes, pero también aparecen de forma regular. En este caso, no debes realizar ningún depósito para recibirlo. Simplemente debes ver si te conviene para reclamarlo.

Otros bonos interesantes

Los casinos ofrecen muchos otros bonos interesantes. Por ejemplo, los bonos de devolución de dinero pueden serte muy útiles, ya que si apuestas una cierta cantidad de dinero usando este bono, puedes recuperar parte del dinero que hayas perdido.

Por otro lado, también existen los bonos de referencia, los cuales se hacen entrega si recomiendas a un amigo y este se registra en el casino online. Por último, también están las bonificaciones de fidelidad, las cuales están destinadas a aquellos usuarios que ya llevan un tiempo participando en el casino en cuestión. Este tipo de bonificaciones suele pertenecer al club VIP, el cual ofrece ventajas exclusivas a los miembros más regulares.

Conclusión

En definitiva, y a pesar de la nueva normativa española en relación con el juego online y con las promociones, los bonos de los casinos son pequeños regalos que pueden ayudarte a la hora de jugar online.

No obstante, antes de reclamar un bono, no te olvides de leer bien sus términos y condiciones, especialmente la sección de los requisitos de apuesta. En muchas ocasiones, estos bonos suelen ser muy atractivos, pero tienen unos requisitos de apuesta demasiado altos. Por ello, es recomendable mirar siempre la letra pequeña antes de reclamar un bono de casino.

