Luis Abinader, un nuevo estilo de presidir República Dominicana: incrementa los empleos en su país tras el Covid-19 y aumenta el salario a los trabajadores Trabaja para que cada ciudadano del país cuente con un empleo que le permita sostener a su familia Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 4 de marzo de 2022, 09:40 h (CET) La pandemia del COVID-19 ha impactado en la economía de los países a nivel global. No soloel precio de los alimentos de primera necesidad se vio afectado, sino que la tasa de contagios, la falta de vacunas y de conocerse muy poco del virus, obligaron a los países a cerrar sus fronteras, el turismo y muchos negocios, desde pequeñas y medianas empresas a trabajadores autónomos. A esto hay que sumar la reducción de facturación de las grandes compañías. La suma de todo este fenómeno tuvo como consecuencia un incremento exponencial en las tasas de desempleo.

República Dominicana no fue el único país latinoamericano que se vio afectado directamente por el desempleo provocado por el virus, sino que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), América Latina y el Caribe, marcaron un récord histórico de 41 millones de desempleados, viéndose también impactados negativamente países como Chile, Brasil, México y Colombia.



El presidente Luis Abinader, con su nuevo estilo de gobernar, trabaja para que cada ciudadano de la República Dominicana cuente con un empleo que le permita sostener a su familia. Tras el cese de la pandemia y de la cantidad de personas desempleadas, volver a restaurar el mercado de trabajo en el país era un desafío que debía enfrentarse a corto plazo, porque el empleo es un medio necesario para que las familias obtengan ingresos económicos que son destinados a la compra de los recursos que se necesitan para poder sobrevivir.

Tras la persistente misión de Abinader de recuperar los empleos perdidos por la causa ya antes mencionada, durante el año 2021 el presidente dominicano ha señalado que el mercado laboral de la República Dominicana ha mostrado una importante mejoría.

Según datos del Sistema Dominicano de Seguridad Social, al cierre del pasado año, hay 2.166.578 de trabajadores con empleo (incluyendo el sector público y privado), lo que constituye un incremento de un 12,79 % respecto al año 2020.

Además, Abinader manifestó que, al comparar la cifra de trabajadores del año 2021 con el nivel pre pandemia en el año 2019, se observa que la población ocupada registra un incremento de unos 53.874 trabajadores netos superior al nivel de dicho período.

El presidente dominicano afirmó, en relación con la mejoría de vida de la ciudadanía, que desde abril de 2021, se han creado en República Dominicana 22.000 empleos formales al mes, de acuerdo con las estadísticas de la Tesorería de la Seguridad Social. Esto supone uno de los incrementos más grandes de la historia dominicana. Aun así, el más importante hito en materia laboral de la nueva forma de gobernar de Luis Abinader lo constituye la dignificación de los trabajadores dominicanos con la aprobación de un aumento salarial sin precedentes.

En concreto, Abinader señaló que, según la Resolución del Comité Nacional del Salario, se aumentó un promedio ponderado del 24% el Salario Mínimo Nacional para los trabajadores del sector privado No Sectorizado y que se incrementó un promedio de 23% el salario mínimo en el sector turístico, aumentaron los sueldos en un 30% a todo el personal sanitario y se dispuso un aumento de un 21% sobre el salario mínimo nacional para los trabajadores del sector de zonas francas industriales dominicanas.

El pasado 27 de febrero, en su discurso de rendición de cuentas, el presidente Abinader, con la transparencia que lo distingue, señaló uno de sus logros más importantes. En concreto, a principios de este año, se nivelaron las pensiones civiles de más de 90.000 dominicanos, a excepción de las pensiones solidarias que se mantendrán, pero que también serán aumentadas en 2021.

El presidente dominicano señaló que “estas medidas representan un gran logro para nuestro gobierno, ya que vienen a mejorar la calidad de vida de una gran franja de los sectores más vulnerables de nuestro país”. Una vez más, el presidente dominicano ha pensado en el pueblo.

---------------------- Autores: Manuel Domínguez Moreno /Genny Manuela Medina Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.