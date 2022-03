Un reality que inmortalizará la experiencia de lucir perfectos en la boda Emprendedores de Hoy

martes, 1 de marzo de 2022, 18:21 h (CET)

Las puertas de Atelier de Bodas se abren para inmortalizar todo lo que sucede en cada una de sus tiendas. Un reality nunca antes visto donde se mostrará la experiencia de la novia y de las asesoras de una forma única y real. Enfocado a vivir cada una de las emociones y situaciones límites que viven en la búsqueda del vestido.

Guerra de Asesoras se caracteriza por mostrar la experiencia de novias reales que acuden a Atelier en busca de su vestido de ensueño. Lo que no saben es que dos asesoras lucharán por encontrar su vestido. Ambas asesoras, contarán con un tiempo limitado y tendrán que lidiar con los gustos no solo de la novia, sino también de los familiares que la acompañarán. El objetivo será entenderles y encontrar la opción que cumpla con las expectativas de todos. El reality contará con una cámara oculta y con contratiempos inesperados que harán que las asesoras luchen por encontrar el vestido.

Solo podrá haber una ganadora, pero ¿lograrán finalmente encontrar el vestido?. La unión matrimonial es un momento especial e irrepetible. Por esta razón, pensar en el vestido y el traje es esencial e implica cuidar cada detalle a la hora de seleccionar los accesorios tanto en el caso de la novia como del novio. En ella, la tiara, los zarcillos, los zapatos. En él, el lazo, los zapatos, el pañuelo. Sin embargo, es importante contar con un buen asesoramiento para escoger las prendas adecuadas.

Atelier de Bodas guardará cada detalle con su Reality Show: Guerra de Asesoras, donde documentarán la experiencia de un momento tan importante y se mostrará el día a día de sus asesoras con un toque de humor.



