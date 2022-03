Espido Freire estrena su podcast “Orgullos y Prejuicios” para desmontar los tópicos más inamovibles de la sociedad La corrupción del dinero, la inmovilidad de la historia, la tiranía del amor romántico o la invisibilidad de las mujeres son algunos de los temas tratados Redacción

miércoles, 2 de marzo de 2022, 11:21 h (CET) Se estrena en exclusiva en Podimo el nuevo proyecto de Espido Freire, su podcast “Orgullos y Prejuicios”. En este podcast la escritora más joven en ganar un Premio Planeta se acerca a algunos de los tópicos más inamovibles de esta sociedad, tan libre, tan moderna, tan desprejuiciada… solo en apariencia.

“Este podcast es una reflexión personal sobre algunos de los temas que más tópicos y prejuicios despiertan en el momento actual. En cada episodio se cuestiona si esa afirmación o creencia es cierta, es un prejuicio o si nos aferramos a ella por una cuestión de orgullo personal o de grupo, con un tono reflexivo, ágil, irónico, sesudo, cuestionador e inconformista”, afirma la escritora de su proyecto más personal.



Así, lo diferentes episodios abordarán las siguientes temáticas:

1.La tiranía del amor romántico ¿Es posible escapar de la influencia del amor romántico, que nos ha perseguido desde la infancia en cuentos de hadas, en ensoñaciones, historias y películas? ¿Qué tiene de mágico ese relato, por el que somos capaces de dar todo, hasta la felicidad propia?

2.La invisibilidad de las mujeres ¿Cómo puede ser que hablemos de la invisibilidad de las mujeres cuando, en apariencia, la imagen de la mujer no ha sido nunca más reproducida, cuando nunca han tenido una presencia mayor en todas partes? ¿O puede que no sea así, y que solo veamos, repetidas y similares, a las mismas mujeres?

3.El talento innato ¿Es el talento un don que no podemos elegir, una característica innata, un regalo de los dioses? ¿Tiene sentido el que nos esforcemos en conseguir algo que se encuentra muy por encima de nuestras posibilidades, o es algo reservado a los genios? ¿Es la inteligencia una digna rival del talento?

4.La omnipotencia de la educación ¿Puede realmente la educación cambiarlo todo? ¿Hasta qué punto es capaz de transformar la carga de la genética o de la historia? ¿Cómo aprendemos, cómo olvidamos, qué importancia real tiene la formación en nuestra existencia?

5.La inmovilidad de la historia ¿Es posible que no nos hayan contado las cosas tal y como fueron, o que nos estén manipulando ahora con los hechos del pasado, su interpretación y su contexto? ¿Qué le pasa a la historia, que solía ser tan fiable?

6.La perversidad de la ciencia ¿En qué momento la ciencia pasó de ser una referencia sólida, tranquilizadora y un signo de avance a una disciplina perversa, capaz de las mayores aberraciones contra los humanos? ¿Están locos los científicos, es el uso que se le da a la ciencia un peligro constante para el ser humano?

7.El altar de la familia ¿Hay algo más sagrado que la familia? ¿O darle esa categoría supone un exceso, un rastro de la influencia que el clan, el entorno, la tribu tenía sobre el individuo? ¿Merece la pena sacrificar todo por la familia, o estamos en el reino de lo nuclear, de familias más modernas, más adaptables? ¿Exige siempre un altar un sacrificio?

8.La importancia de las raíces ¿Quiénes somos? ¿Quiénes dicen que somos y de dónde venimos? ¿Cuentan las raíces con el mismo peso y la misma capacidad de definir al ser humano que hace unos años, o la nueva globalización está transformando su sentido?

9.La lucha entre generaciones ¿Qué envidiamos y qué añoramos de las otras generaciones? ¿Resulta inevitable el enfrentamiento entre dos o más maneras de ver la vida, la confrontación entre Baby Boomers, X o Millennials? ¿O tenemos, en el fondo, más en común de lo que creemos?

10.La frivolidad de la moda ¿Qué puede haber más banal que aquello con lo que nos adornamos, colores, prendas, formas etiquetadas por precio o etiqueta? ¿Es posible defender que en esa disciplina pueda haber otros elementos fuera de la extravagancia, como la creatividad, un lenguaje propio o incluso una influencia decisiva en la historia y sus protagonistas?

11.El matrimonio para toda la vida ¿Hasta que la muerte nos separe? ¿Seguimos pensando en el matrimonio como una institución exitosa y el divorcio como el fracaso no solo de una pareja sino de una forma de vida? ¿Qué ocurre cuando se incumple el tabú de ser padres sin casarse, de abrir la pareja a más personas, de pensar a corto plazo y felicidad eterna?

12.La corrupción del dinero ¿Mancha el dinero todo lo que toca? ¿Es posible ser rico y honrado, puede un millonario pasar en la actualidad por el ojo de una aguja o, por el contrario, nunca ha tenido el proverbio bíblico tanta razón? ¿Qué tiene de fascinante el dinero para atraernos de esa manera, incluso sabiendo que puede destruirnos a nosotros y a los nuestros?

