Estas son las mejores formas de cuidar tu piel

Nuestra piel es el único órgano de nuestro cuerpo que está en contacto directo con el exterior. Ella nos protege de los agentes externos, del calor y el frío, del aire, de los agentes patógenos como las bacterias, se repara y lubrica así misma y es impermeable, además la piel contribuye a la producción de la vitamina D y nos proporciona el sentido del tacto, asimismo, tiene un gran impacto en nuestra autoestima, es por ello, que cuidar de nuestra piel es muy importante de esta forma no solo luciremos una piel sana y hermosa sino que también evitaremos algunas enfermedades que se pueden llegar a producir en nuestra piel como: La psoriasis

El acné

La urticaria

La alopecia o pérdida del cabello

El cáncer de piel

Las infecciones por hongos

Las Infecciones víricas ¡Pero no te preocupes! Con un buen cuidado de la piel reducirás significativamente el riesgo de sufrir alguna de estas enfermedades, sigue todos estos súper tips y cuida de la mejor forma tu piel.

La higiene es fundamental

La limpieza de nuestra piel es muy importante, lava tu cara siempre en las mañanas, antes de acostarte a dormir y luego de que haces ejercicio o sudar para eliminar la suciedad, los aceites o bacterias que se puedan acumular en ella, asimismo, es importante que te retires todo el maquillaje siempre antes de irte a dormir luego puedes practicarte una rutina del cuidado para la piel eso sí, es importante que uses los productos adecuados para tu tipo de piel.

En cuanto a la limpieza corporal, es importante que uses productos suaves y con un pH adecuado que no modifique el tuyo. Si bien la piel debe mantenerse limpia, lavar en exceso con jabón puede secarla privándola de su lubricante natural, asimismo, si tu piel es sensible el jabón te puede causar reacciones alérgicas en ese caso te recomiendo usar un jabón hipoalergénico.

Cuídate del sol

Una de las mejores formas de cuidar tu piel es que te protejas de los rayos solares durante todo el año incluso en invierno, usa un protector solar con un SPF de 15 o mayor a este y aplícalo 15 minutos antes de salir y si vas a nadar vuelve a aplicarlo después de nadar, otro tip es que uses ropa manga larga, sombreros o gorras para proteger mejor tu piel, es muy importante que te protejas de los rayos solares ya que estos son uno de los principales causantes del envejecimiento prematuro, manchas, quemaduras y de esas arruguitas que no queremos tanto, además una exposición excesiva a los rayos solares pueden causar cáncer de piel.

Hidrátate

Una piel hidratada es una piel sana, es por ello, que es muy importante que bebas suficiente agua durante el día para mantener a tu piel hidratada, el agua no solo humecta tu piel sino que también le proporciona elasticidad y elimina las toxinas que generan problemas en nuestra piel como la celulitis, varices y el acné, además mejora nuestra circulación sanguínea, por otro lado, también puedes usar cremas hidratantes para tu tipo de piel o aceites para mantener tu piel hidratada y firme.

Alimentación Balanceada

Es importante que tengas una dieta balanceada, consume frutas y verduras, granos integrales y proteínas, además evita los alimentos procesados y las bebidas alcohólicas. Frutas como la naranja, frambuesa, fresa y arándanos son recomendables ya que tienen muchos antioxidantes que son beneficiosos para tu cuerpo y piel. También puedes complementar tu dieta diaria con las vitaminas C, D, E, A y la biotina. Además, es una gran idea obtener colágeno con vitamina C.

Haz ejercicio

Una rutina de ejercicios diaria hará que tu piel luzca mucho más bonita y la mantendrá sana, hacer ejercicio diariamente estimula tu circulación sanguínea, proporcionándole a tu cuerpo oxígeno y nutrientes que le aportarán luminosidad y brillo a tu piel, asimismo, la sudoración producida por el esfuerzo físico favorece el aumento de nuestra temperatura corporal y hará que eliminemos la suciedad y los puntos negros e impurezas, por otro lado, el ejercicio nos ayudará a reducir el estrés y consumir energía, por lo que dormiremos mejor y de esta forma estimularemos la regeneración celular de nuestra piel.

No fumes

Fumar hace que se reduzcan los vasos sanguíneos que se encuentran en las capas más externas de tu piel por lo que, disminuye tu flujo sanguíneo y hace que tu piel luzca pálida y vieja, además fumar daña el colágeno y la elastina que son los que le aportan fuerza y elasticidad a la piel, por otro lado, las expresiones faciales repetitivas que se hacen al fumar ayuda a la formación de arrugas en tu piel.

Finalmente es importante que trates tu piel con delicadeza, también es recomendable que exfolies tu piel y uses mascarillas, por otro lado, controla el estrés ya que este hace que tu piel se vuelva más sensible produciéndose brotes de acné entre otros problemas cutáneos y si te piensas hacer un tatuaje o alguna perforación en tu piel ve a establecimientos que cumplan con las suficientes medidas de higiene para evitar infecciones u otro tipo de complicaciones, así que, no hay excusas para no tener una piel sana, te invito a que empieces a cuidar tu piel con todos estos tips y luce una piel sana, bella y radiante.