​Juanes y la Fundación Mi Sangre reconocidos en los Premios Internacionales de La Paz 2022 Un homenaje al activismo y al papel del artista en la construcción de una cultura de paz en su país Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 1 de marzo de 2022, 12:48 h (CET) El reconocimiento fue recibido ayer por el cantautor Juanes en la ceremonia de los Premios Internacionales de la Paz 2022, presentados por PeaceTech Lab, la organización sin fines de lucro fundada por el Instituto de la Paz de los Estados Unidos. Un encuentro que reunió a un grupo legendario de personalidades para reconocer el trabajo de líderes globales en compasión, innovación y creación de cambios. La ceremonia virtual está disponible en: bit.ly/internationalpeacehonors.



Además de Juanes, co-fundador de la Fundación Mi Sangre y ganador del Latin Grammy, los homenajeados de los Premios Internacionales de la Paz de este año fueron el actor, director y activista social Forest Whitaker; presidente de MasterCard, Ajay Banga; el exvicepresidente de Innovación y Tecnología de IBM Nicholas Donofrio; creador de 'Humans of New York', Brandon Stanton; Activista Indígena y Ambientalista Tokata Iron Eyes; y la presidenta y directora ejecutiva de Advanced Micro Devices, Dra. Lisa Su.

“Agradecidos con este reconocimiento que más que todo nos llena de motivación, de ganas de salir adelante y seguir pensando que la paz es posible por lo menos desde el individuo, desde lo más profundo del ser, trayendo oportunidades para que en el imaginario de jóvenes, niños, niñas y adolescentes en Colombia, por lo menos, sea una opción. Eso es lo que ha hecho la Fundación Mi Sangre hace 15 años, comenzamos con un sueño inmenso y este reconocimiento es muy especial de verdad”. Expresó Juanes en el discurso de agradecimiento durante la ceremonia.

La Fundación Mi Sangre conmemoró en el 2021 sus 15 años de trayectoria en el país, construyendo una cultura de paz desde el reconocimiento de las nuevas generaciones como protagonistas del cambio. Así, ha fomentado y fortalecido el liderazgo de miles de jóvenes en las regiones más vulnerables del mapa para que sean ellos y ellas quienes, además de transformar su historia de vida, lideren los cambios que necesitan las regiones. A la fecha, la organización ha impactado a 1.688.827 personas y llegado a 22 departamentos y 171 municipios.

La ceremonia fue presentada por la actriz y activista Rosario Dawson e incluyó actuaciones internacionales del aclamado violonchelista croata HAUSER, quien interpretó maravillosamente el clásico Schubert - Serenade, el trío pop operístico italiano IL VOLO ofreció a la audiencia una poderosa versión acústica de una de las bandas sonoras más populares de Mo Morricone SE (Nuovo Cinema Paradiso) arreglado exclusivamente para la velada. La artista española Buika le rindió serenata a los homenajeados con su apasionada fusión de jazz, flamenco, rock, sonidos africanos y afro-caribeños, y el cantautor colombiano ganador del GRAMMY® Fonseca interpretó “Eres mi sueño” .

En relación a los eventos históricos que ocurrieron esta semana, Sheldon Himelfarb, presidente y director ejecutivo de PeaceTech Lab, declaró que nunca consideró cancelar los Premios Internacionales de la Paz ya que "la increíble historia de resistencia y resiliencia en Ucrania es una que a menudo se ha basado en el arte, la música y la escritura que llamaban a las personas a rechazar el autoritarismo y abrazar la diversidad, la justicia y la inclusión". Agrega que, "Estos no son ideales elevados, sino resultados concretos por los cuales los disidentes, artistas y activistas ciudadanos han pagado con sus vidas, en Ucrania y en todo el mundo. Nos reunimos para honrar su legado, y porque son este tipo de historias las que necesitamos ahora, más que nunca".

Noticias relacionadas