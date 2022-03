Refundar el paradigma de la Venta para la nueva realidad Comunicae

martes, 1 de marzo de 2022, 11:03 h (CET) La forma de vender más innovadora y disruptiva del mercado. Un enfoque adaptado a los nuevos desafíos Para la venta de productos y servicios de alto valor añadido, el paradigma de ventas actual es insuficiente. Llega un programa capaz de replantearlo desde la raíz.

Los nuevos tiempos exigen formas de vender inéditas. Unas ideas reemplazan a otras. La anti-venta y la sinergia son el mañana. Jacqueline Castro se desmarca de la venta apresurada, de la dicotomía vendedor-cliente. Ella “no rebate”, escucha. No “cierra la venta”. “Abre” una relación de negocios. El lanzamiento del programa Venta Sinérgica aspira a renovar el paradigma de la comercialización seductora.

“Cerrar” una venta ya no es suficiente. La realidad del mercado es cambiante e impredecible. Si sigues un guion, puedes vender una vez, quizá 2 o 3. Traerá calma un tiempo. Pero desde hace décadas, los clientes están más y mejor informados. Sus expectativas son más exigentes. Captar la atención del consumidor es un verdadero desafío. Retenerla, aún más retador. ¿Cómo lograrlo?, ¿Cómo conseguir un vínculo de negocio beneficioso para ambas partes?

Jacqueline define como anti-venta su enfoque. El concepto es una definición por negación de lo que no es una venta. Para ella, en la actividad de vender utilizas las mismas habilidades que en las relaciones con otras personas. Un maestro de escuela “vende” ideas a sus alumnos, que ellos toman, “compran” y en ocasiones rechazan. Visto de esta forma, vender se convierte en una herramienta social que se puede desarrollar: un comportamiento tan humano como impartir clases, tocar música o hacer deporte.

En ese sentido, la venta acartonada y simplona equivale a un comportamiento envasado. Esencialmente poco auténtico. El mercado se ha convertido en un bombardeo constante de venta que no convence, a la guerra de precios (de céntimos, en ocasiones). ¿Siempre lo más barato es lo mejor?, ¿qué pasa cuando no es, ni de lejos, lo más barato?

La venta de productos y servicios con un high ticket requiere especial mimo. Los clientes no pondrán su dinero sin antes conversar con un “humano” que le dará lo que dice la publicidad que obtendrá. Por eso es imprescindible convertir la venta en una experiencia cercana. Honesta. Auténtica.

Para ello es imprescindible hacer sinergia con el cliente, vibrar con sus necesidades. Jacqueline Castro, con todo el bagaje de sus 25 años de experiencia, propone una nueva estrategia: vender empáticamente, volcándose en el propósito del cliente, no solo del propio. A esto lo llama “Venta Sinérgica”, un nuevo modo de acercarse al comprador potencial para convertirlo en socio recurrente.

El programa consta de un 70% práctica y otro 30% de teoría. La gran ventaja de aprender haciendo es la fijación del conocimiento y la pérdida del miedo a vender. Los clientes son aliados en potencia, con necesidades a satisfacer y problemas a resolver, jamás un adversario con el que competir, vencer y convencer.

Conocer “el qué y el cómo hacer” es indispensable pero INSUFICIENTE, es necesario el “por qué y sobre todo el “para qué”, en el programa están todos.

Para vender y mantenerte en la nueva economía tienes que conocer el Nuevo Paradigma de las ventas: La Venta Sinérgica.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Alianza Educativa Digital para el Transporte 4.0 entre AT Academia del Transportista, ASTIC y CONFEBUS Refundar el paradigma de la Venta para la nueva realidad Palex lanza la primera web en español dedicada exclusivamente al temblor esencial Ventajas de estudiar títulos profesionales españoles y en modalidad online Smartclinic un nuevo ERP Cloud para clínicas