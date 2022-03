Llooly, la apuesta segura para emprender un negocio original y exitoso Emprendedores de Hoy

Cada día nacen nuevos modelos de negocio innovadores de la mano de personas creativas y audaces. No obstante, para que estos negocios resulten exitosos deben tener reconocimiento de marca y ser sostenibles en el tiempo.

Las nuevas aperturas de franquicias y otros negocios en España han aumentado en gran escala los últimos años. Un caso de éxito actual es Llooly, la marca que conquistó al público ofreciendo los originales Bubble Waffle y Ice Roll. Todo realizado con ingredientes 100 % naturales.

Al probarlo se siente amor Llooly ha sido capaz de conquistar con éxito los paladares de miles de personas. Es por eso que abrirá, durante el primer trimestre de 2022, cuatro nuevos locales. Las nuevas aperturas se ubicarán en Gandía, Valencia, Algeciras y Castelldefels. El objetivo es seguir complaciendo a sus consumidores en otras grandes ciudades como Barcelona, Madrid o La Coruña. Su producto Bubble Waffle tiene origen en Hong-Kong y es considerado un postre callejero. Consiste en un delicioso gofre clásico en forma de burbujas, con la fórmula exclusiva de la franquicia. Sus sabores son de vainilla o chocolate, acompañados de una gran variedad de toppings y siropes.

La marca, que acapara la atencion de los españoles, no tiene un solo producto estrella, sino dos. El Ice Roll, originario de Tailandia son un mixing con rollitos de helados a la plancha, combinados al igual que los waffles, con diferentes toppings y siropes. Pero además, para hacer perfecta la experiencia, Llooly ofrece en sus establecimientos panadería, cafés, tés y otras bebidas para acompañar.

Negocios que triunfan Conseguir una franquicia con Llooly son todo ventajas, indiscutiblemente se ha convertido en un negocio cinco estrellas. Lo primero que debe tener en cuenta un inversor es el coste inicial, por eso la marca garantiza a sus franquiciados una inversión inicial reducida con rápido retorno, ofreciendo rentabilidad. En el momento de adquirir la franquicia sin cano de entrada y royalties, gozarán de un acompañamiento y supervisión integral de apertura. Asimismo, adaptados a los negocios del futuro, es una marca que se ajusta a cualquier local, sin salidas de humo, ni cocinas y posee su propia red de proveedores. Un concepto unico en el sector.

La franquicia tiene cuatro conceptos de negocio: Take away, Store, isla o kiosco y full track. Todos ellos pueden establecerse en locales tradicionales, plazas, avenidas concurridas, centros comerciales, al igual que en ubicaciones especiales como parques temáticos, aeropuertos, cines, hoteles o pequeños espacios. Llooly es una idea pensada para todos, los más pequeños de la casa y los adultos ansiosos de probar cosas nuevas, ricas y naturales.

Ser parte de la familia Llooly es una oportunidad para crecer como inversionista, ya que se cuenta con el respaldo de una marca consolidada y de gran expansión.



