​Cinco consejos para triunfar trabajando en híbrido

domingo, 27 de febrero de 2022, 13:03 h (CET) Si hay algo bueno que haya podido demostrar la pandemia, es que trabajar desde casa no tiene por qué ser algo malo para el trabajador. Es por eso que muchas empresas están adoptando el formato híbrido: ofrecer a los empleados trabajar desde casa, en la oficina o desde donde quieran.



Un estudio reciente de Pew Research Center de Washington D.C., afirma que el 59% de los trabajadores americanos siguen trabajando desde casa y así pretenden seguir en el futuro. Si usted tiene la posibilidad de poder seguir ese formato, posiblemente le puedan ayudar estos consejos para incrementar su productividad trabajando desde casa.

Utilizar herramientas para la colaboración

Posiblemente haya utilizado más de lo normal herramientas como Slack, Microsoft Teams o Zoom durante los últimos años. Pero hay muchas otras herramientas de colaboración en el mercado que le pueden ayudar a desarrollar estrategias para conseguir sus objetivos. Una de ellas podría ser crear un mapa mental online. Crear uno puede ser una gran opción a la hora de hacer una sesión de lluvia de ideas o diseñar los pasos de una estrategia.

Es básicamente hacer lo mismo que se puede llevar a cabo de forma presencial pero online, con la serie de ventajas que ello conlleva: facilidad de edición, las características que se pueden hacer se multiplican, se puede trabajar en cualquier momento… En la actualidad hay muchas herramientas de colaboración online como Asana, Trello, Miro o Microsoft Teams que te pueden ayudar a mantener todo en un mismo espacio para así incrementar tu productividad.

Trabajar en sprints

Un sprint es un ciclo de trabajo en la metodología Scrum, que delimita el trabajo en períodos. Para ser más productivo, tanto si está a cargo de un equipo como si trabaja por su cuenta, póngase unas metas que quiera alcanzar en las próximas dos semanas, o en el próximo mes, y clasifíquelas según un orden de prioridad.

Esto evita que nuevas tareas puedan interrumpir e interferir en el ritmo de trabajo una vez esté planeado, incrementando así la productividad del trabajador. Esto ayuda también a visibilizar las tareas del trabajador para que así quedé claro qué se está haciendo, cuáles son las metas y poder ver si se cumplen o no.

Si se asignan tareas diarias puede resultar estresante para el trabajador, pero sabiendo lo que que se tiene que hacer en un periodo de tiempo otorga cierta independencia al empleado para desarrollar las tareas de la forma más eficiente. La confianza en el empleado es muy importante.

Tener el equipo adecuado

De poco sirve trabajar desde casa si la empresa no facilita los dispositivos pertinentes para tal fin. Se ha demostrado que los trabajadores que reciben todo lo imprescindible para trabajar desde casa, e incluso un pequeño extra para comprar lo necesario para montar una oficina básica en casa, han incrementado sus niveles de productividad. ¿Por qué? Porque si se trabaja en remoto, aunque sean unos días a la semana, al separar el espacio de trabajo del espacio donde se pasa el resto de la jornada ayuda a los trabajadores a concentrarse mejor.

¿A quién no le ha pasado que al trabajar en el salón se ha encendido la televisión sin querer y se ha distraído? Además, cuando se trabaja hay que estar enfocado en el trabajo y una vez se llegue a la concentración, más fácil será rendir y no tener que estar intentando concentrarse en el trabajo muchas veces durante una hora por pequeñas distracciones.

Anime a sus empleados a salir de casa

Puede parecer totalmente lo contrario de lo que trata el artículo, pero no. Trabajar desde casa no quiere decir que los trabajadores tengan que permanecer en casa todos los días. Si se puede organizar un día en la oficina, en un café o en un espacio público, ayuda a que los trabajadores se despejen y puedan forjar relaciones con el resto del equipo.

Es importante que los empleados puedan relacionarse con los compañeros de trabajo de vez en cuando, sobre todo si el perfil del trabajador es sociable. La colaboración es imprescindible si se trabaja desde casa y el jefe debería de animar a los empleados a socializar ya sea en reuniones interactivas o de forma presencial.

Con el modelo de trabajo híbrido asentándose cada vez más y más, hay que adaptarse a los nuevos tiempos y es importante que los trabajadores usen tanto técnicas como herramientas creadas para incrementar su productividad.

