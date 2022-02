Profesionales veterinarios contrastados, por 1 Click Vet Emprendedores de Hoy

Los animales domésticos, como todos los seres vivos, necesitan de cuidados periódicos y también, eventualmente, de atención ante algún tipo de urgencia. De esta manera, el trabajo de los veterinarios no solo es necesario para atender una enfermedad puntual, sino también para la prevención. Por la importancia que tienen para las personas sus mascotas, siempre fieles y compañeras, es fundamental contar con el apoyo de profesionales probados que inspiren confianza.

En este sentido, 1 Click Vet cuenta con un equipo de profesionales veterinarios contrastados, graduados en las mejores universidades, con másteres y experiencia para atender todos los casos. Los veterinarios de esta firma muestran una vocación total por el bienestar de los animales domésticos. Por eso, ofrecen servicio de veterinario en Madrid las 24 horas del día.

Profesionales veterinarios contrastados en 1 Click Vet La firma garantiza el trato sensible y experto de sus profesionales. Todos los veterinarios de la empresa están inscritos en el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, una institución abierta al público que permite búsquedas de profesionales por nombre y apellido, por lo que resulta muy sencillo para cualquier persona comprobar la colegiación.

Otra manera de verificar los servicios de los profesionales veterinarios contrastados de 1 Click Vet es a través de las experiencias de los clientes y sus mascotas. Todas las puntuaciones recibidas por la firma en Google son de 5 estrellas.

En la misma línea, uno de los usuarios destacados de Google, marcado como guía local por la calidad y fiabilidad de sus reseñas, habla de una excelente atención, precios convenientes y un trato profesional con su mascota. Todos los comentarios son positivos, e incluso algunos destacan la rapidez en la atención, por más que el servicio se haya solicitado en horas de la madrugada.

Servicios de urgencia y de prevención en 1 Click Vet La primera ventaja de acudir a 1 Click Vet es que la consulta telefónica es gratuita. Después es posible pedir la visita de un veterinario a domicilio para la atención de una urgencia o también para realizar tareas preventivas. Dentro de ellas, por ejemplo, se incluye la aplicación de vacunas y la desparasitación. También se puede solicitar asistencia para llevar adelante distintos tipos de tratamientos y procedimientos como la limpieza de la boca del animal.

Los profesionales veterinarios contrastados de esta firma también efectúan análisis, tests diagnósticos por imágenes y cirugías. No cobran costes de desplazamiento en Madrid capital, sus precios son asequibles y aceptan múltiples métodos de pago. Sin embargo, lo más importante es que tratan a las mascotas con el mismo amor que les dispensan sus dueños.



