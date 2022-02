The Artist, la agencia de casting en Barcelona para alcanzar el éxito Emprendedores de Hoy

La industria del entretenimiento está llena de trámites y procesos que vuelven engorroso y complicado el anhelo de muchos de convertirse en figuras relevantes.

Llegar no es nada simple, razón por la cual es recomendable acudir a expertos que faciliten la labor y se centren en la obtención de resultados.

The Artist es una agencia de casting en Barcelona que cuenta con la experiencia, calidad de servicios y una asesoría profesional para hacer brillar a todos los interesados en integrarse a ella. Son líderes en el sector, lo que les ha convertido en una de las agencias de representación artística referentes de la ciudad condal y de toda Cataluña.

The Artist trabaja con todas las edades y perfiles Cuando se busca una agencia de modelos especializada en casting y selección de nuevos artistas para la televisión y publicidad resuena con gran contundencia: The Artist. El motivo de dicho reconocimiento de honor se debe a la gran trayectoria y profesionalismo que ha demostrado la compañía durante años. Son reconocidos por potenciar las virtudes de sus seleccionados y ayudarlos de forma integral para que el logro de sus sueños sea una realidad.

Para The Artist, el factor humano es trascendental, por ello trabajan de forma idónea, con cuidado al detalle, ética y constancia. Entre sus puntos a favor, destaca que reciben a personas de todas las edades y perfiles, ya que trabajan para todos los sectores, es decir, moda, teatro, publicidad, cine, series de televisión, programas televisivos, anuncios de todo tipo y demás.

Ventajas de escoger a The Artist como agencia de casting En esta compañía han hecho esfuerzos para que cada vez se contraten en grandes espacios a personas de contextura y facciones convencionales, desligándose de los clásicos cánones de belleza con cierta tipología de cuerpo y medidas. Esto ha posibilitado que estén un paso por delante de las demás agencias de casting en Barcelona, ya que se adelantan a las necesidades del mercado para propiciar que sus representados sean siempre tenidos en cuenta y elegidos por diversas marcas. Por ello, reciben a personas con rostros y cuerpos que se pueden encontrar diariamente en la calle, puesto que cada vez las demandas del sector publicitario requieren dicho tipo de perfil.

Muchos de los anuncios que se ven en televisión y en espectáculos provienen de The Artist. Cualquier interesado en ser parte de esta industria puede contactarlos a través de su página web o al correo electrónico para empezar a formar parte de una agencia líder en el sector.



