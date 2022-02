Nozomi Networks en la lista Security 100 de CRN 2022

Nozomi Networks Inc., la compañía líder en seguridad OT e IoT, ha anunciado hoy que CRN, una marca de The Channel Company, ha añadido a Nozomi Networks a su lista anual Security 100. Las empresas seleccionadas en la lista Security 100 aportan una combinación de enfoque en el canal y tecnología pionera e innovadora para los proveedores de soluciones “Es un honor no solo ser reconocido como un como proveedor de seguridad de primer nivel, sino también por el valor que aportamos al canal de distribución”, comenta Stephen Driggers, Chief Revenue Officer de Nozomi Networks. “A medida que los mundos IT y OT convergen y los actores de las amenazas apuntan a las operaciones empresariales, las soluciones de ciberseguridad de OT e IoT efectivas nunca han sido tan importantes. El trabajo que estamos haciendo con nuestra red mundial de socios de ADVantage está ayudando a proteger las infraestructuras críticas de las que todos dependemos".

Las compañías elegidas para la lista Security 100 de este año han sido especialmente seleccionadas por los editores de CNR por su excelente oferta de seguridad centrada en el canal en cinco categorías: Identity Management and Data Protection; Endpoint and Managed Security; Network Security; Web, Email and Application Security; and Security Operations, Risk and Threat Intelligence. La lista sirve como una guía completa de CRN para los proveedores de soluciones, ayudándoles a identificar a los principales proveedores de seguridad con los que trabajar en equipo para crear soluciones innovadoras para sus clientes.

"La seguridad sigue siendo el factor más crítico en las empresas hoy en día”, añade Blaine Raddon, CEO de The Channel Company. “Este año la lista Security 100 reconoce a las empresas líderes en el sector que ponen a disposición del canal informático ofertas de seguridad innovadoras capaces de resistir una amplia gama de amenazas. Estas empresas están sentando las bases de las soluciones de ciberseguridad más avanzadas".

A principios de este mes, CRN también nombró a Ivan Foreman, Senior Director of Global Channel Sales de Nozomi Networks, en su lista Channel Chiefs 2022. El proyecto anual Channel Chiefs de CRN identifica a los principales ejecutivos de los proveedores de canal de TI que demuestran continuamente su experiencia, influencia e innovación en el liderazgo de canales.

La cobertura de la lista Security 100 de CRN 2022 y de Channel Chiefs de CRN 2022 aparecen en el número de febrero de la revista CRN y en las webs www.crn.com/security100 y www.crn.com/channelchiefs.