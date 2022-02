Los cinco tratamientos de medicina estética que triunfan en este 2022 Están muy relacionados con el cuidado del rostro y el tratamiento precoz ante el envejecimiento prematuro de la piel de la cara Redacción

miércoles, 23 de febrero de 2022, 09:54 h (CET) La medicina estética ha sufrido una democratización enorme en los últimos años, de la que muchas personas se han aprovechado para conseguir todo tipo de tratamientos e intervenciones que mejoran sus características físicas o las acondicionan para conseguir un resultado más ajustado a los gustos de cada persona.

Los ya famosísimos fillers que se pusieron de moda hace ya un par de años, las inyecciones de ácido hialurónico en diferentes partes de la cara, los tratamientos de rejuvenecimiento facial o la eliminación de bolsas y ojeras mediante vitaminas específicas son solo algunos de los tratamientos que, en estos últimos años, han copado la demanda de miles de pacientes.

De cualquier modo, los tratamientos de medicina estética siguen triunfando también en este año 2022, por lo que hoy nos hemos propuesto traeros los cinco tratamientos clave de medicina estética que estarán triunfando en esta temporada. Así, podréis trabajar con vuestra clínica de confianza y conseguir esos resultados estéticos tan buscados.

La importancia de contar con una clínica de calidad

Sea cual sea el tipo de tratamiento que queremos llevar a cabo, lo cierto es que el punto principal en el que deberíamos trabajar tendría que ser, sin duda, el de encontrar una clínica médica especializada que nos dé tranquilidad y que invierta, sobre todo, en la calidad de sus tratamientos.

Para esto, en España y más concretamente en la ciudad de Barcelona, podemos encontrar mucha oferta en cuestión de clínicas de confianza. En este sentido, podemos encontrar algunos de los mejores centros de medicina estética en cualquiera de las clínica estética Sarrià - Sant Gervasi, en el Barrio de Sarria, conocido por ser un referente nacional e internacional en esta cuestión.

Al fin y al cabo estamos hablando de una cuestión de salud que, aunque sea meramente estética o pueda parecer superficial, lo cierto es que afecta directamente a nuestro organismo. Por eso, es verdaderamente crucial ponerse en manos expertas, respaldadas por una clínica de calidad que cuente también con años de experiencia en el sector.

Tratamientos estéticos en tendencia para esta temporada

En esta temporada, los tratamientos estéticos que están en tendencia están muy relacionados con el cuidado del rostro y el tratamiento precoz ante el envejecimiento prematuro de la piel de la cara.

Rejuvenecimiento de la mirada El el tratamiento estético de rejuvenecimiento de la mirada, podemos encontrar diferentes tratamientos que no dejan de estar nunca de moda y que nos ofrecen diferentes resultados: desde tratar y eliminar las arrugas y las líneas de expresión de esta zona, como las famosas patas de gallo, hasta eliminar las bolsas o las ojeras con ciertos tratamientos de vitaminas inyectables.

En este sentido, durante este año 2022 seguiremos viendo cómo triunfa este tipo de tratamientos médicos estéticos que ofrecen la posibilidad de devolver la juventud a cualquier mirada de una manera sencilla y con resultados completamente naturales e imperceptibles.

Reducción de papada Otro de los servicios de medicina estética más demandados para este año 2022 son las intervenciones que tienen como objetivo el reducir el volumen de la zona de la papada, directamente debajo de nuestro mentón. De hecho, hoy en día, además de tener a nuestra disposición el hecho de poder operar el exceso de volumen en esta zona, también podemos acceder a tratamientos sin necesidad de quirófano.

Gracias a esta nueva técnica, que realmente es la que está en tendencia en esta temporada, podemos eliminar la grasa alojada en esta zona, tonificando la piel y contribuyendo a que se disminuya la cantidad de arrugas y pliegues que normalmente aparecen debajo del mentón con el paso de los años.

Bótox preventivo Desde hace ya un par de años se vienen comentando mucho los tratamientos relacionados con la prevención del envejecimiento prematuro; y, en este sentido, uno de los tratamientos de medicina estética que más triunfan ha sido el bótox preventivo. Mediante la inyección de toxina botulínica conseguimos dotar a la piel de una serie de componentes que mejoran su aspecto y que, además, nutren la piel desde el interior.

Así, el bótox preventivo se ha puesto de moda entre el público más joven para prevenir y tratar con tiempo todos los signos de la edad que pueden ir apareciendo, sobre todo, en la zona del rostro.

Aumento de labios Otro de los clásicos de la medicina estética que parece no pasar de moda nunca es el aumento de labios. Por suerte, hoy en día, la medicina estética promueve este tipo de intervenciones para conseguir resultados naturales, con los que miles de personas pueden ver solucionadas pequeñas imperfecciones o irregularidades en sus labios.

Sea como sea, la falta de volumen en los labios es una inquietud que se ha ido consolidando, no solo entre el público más joven, si no también entre un público adulto que busca mantener sus labios sanos y nutridos.

Lipotransferencia en glúteos Finalmente, el último tratamiento de medicina estética que estará en tendencia durante este año 2022 es la lipotransferencia en glúteos. Parece que tener unos glúteos voluminosos se ha vuelto una verdadera necesidad para una gran parte de la sociedad, por lo que las clínicas estéticas ofrecen actualmente muchísimos servicios relacionados con conseguir un aumento de volumen en los glúteos.

