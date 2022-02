¿Qué tratamientos son los más adecuados para cuidar la salud bucodental?

Ser constante en la limpieza de los dientes y en el cuidado general de la boca es importante para que no se vea perjudicado nuestro bienestar. Es por ello que cada vez cobran mayor importancia todo tipo de tratamientos relativos a la salud bucodental, orientados a mejorar este aspecto de nuestra vida.

Tratamientos para mejorar nuestra salud bucodental

La lista de posibilidades en este sentido es realmente larga. A continuación, comentamos algunos de los más habituales:

Obturación Conocidos comunmente como empastes, son la solución en caso de que tengamos una caries o una pieza dañada que necesite de relleno, tras ser limpiada. Gracias a este método, evitaremos un mayor daño en nuestra dentadura y, en el caso de las piezas frontales, recuperaremos una sonrisa completamente natural y vistosa.

Implantes dentales Los implantes dentales son la solución ante la caída de diferentes dientes, o cuando una pieza ya no puede ser tratada. No consiste en una simple solución visual en caso de que la pieza faltante esté en la parte delantera (que también), pues de no disponer de todas las muelas, por ejemplo, podrían verse afectada toda la zona cercana al lugar, desde la encía hasta el maxilar.

Blanqueamiento Lucir una sonrisa completamente impoluta es realmente complicado, aunque llevemos una higiene bucodental cercana a la perfección. A veces, por mucho que nos esforcemos, pueden quedarse restos de comida entre los dientes o simplemente coger un tono oscuro de los productos que consumimos día a día. La solución a este problema es blanquear tu sonrisa, proceso consistente en limpiar mediante químicos toda mancha de las piezas.

Ortodoncia Cualquier desajuste en la dentadura puede generar problemas en la mordida y, a la larga, dolores en toda la boca. Para corregir la posición de los dientes se utilizan unas pequeñas piezas, llamadas brackets, que mueven poco a poco la posición de los incisivos, caninos, premolares y molares, en función de lo necesario.

Cada tratamiento requiere de diferente tiempo, dependiendo de lo que el especialista considere necesario tras realizar el correspondiente análisis, siendo habitualmente, para un acabado ideal, un periodo de entre 2 y 3 años. Además, en la actualidad, se dispone de diferentes opciones transparentes, para aquellas personas que prefieren que no se observen a simple vista los brackets. Lejos quedan los tiempos de los grandes "aparatos" con piezas metálicas que llamaban poderosamente la atención.

Endodoncia Cuando un diente tiene una caries muy extendida o sufre una infección irreparable, la solución es eliminar la parte más profunda, extrayendo el nervio, limpiando el conducto de la raíz (de ahí que también se conozca este proceso como “tratamiento de conductos”), sellando posteriormente dichos conductos con material inerte.

Periodoncia Consistente en el raspado para eliminar el sarro de las piezas, es uno de los procedimientos más comunes, debido a que por mucho que uno se limpie los dientes, es casi seguro que tendremos zonas inaccesibles y/o que quizás sean más difíciles de limpiar, donde se acumula esta placa bacteriana.

Carillas dentales Si el problema está en el “diseño” del diente, o bien fruto de un golpe sufrimos una pequeña rotura en el mismo, podemos recurrir a las carillas dentales. Dicho elemento consiste en finas láminas que se adhieren a la parte visible del diente, ocultando así el problema.

Por lo tanto, tal y como se puede deducir, se trata principalmente de un retoque estético, a excepción de cuando son utilizadas para corregir el espacio que hay entre dos dientes muy separados, en cuyo caso se está solucionando tanto el defecto a nivel visual como un posible movimiento de las piezas.

Fundas dentales Una alternativa a las carillas citadas en el anterior párrafo son las fundas, sobre todo en el aspecto estético, aunque en este caso también es un tratamiento recomendado para tapar caries profundas, dientes débiles por tratamientos de endodoncia, etc. La principal diferencia entre carilla y funda es que esta última cubre por completo la pieza, mientras que, tal y como se citaba anteriormente, la carilla tan solo se sitúa en la parte del frontal de la pieza.

Cirugía oral

Por último, pero no por ello menos importante, cabe destacar la cirugía oral, la cual engloba todas aquellas operaciones quirúrgicas que se realizan en la boca, mandíbula o sus alrededores. Existen diversos y variados tipos de cirugías orales: desde injertos de encía, hasta cirugía maxilofacial, pasando por tratamientos de los conductos o mismo los implantes dentales, de los que hablamos con anterioridad.

Sea como sea, idealmente debemos acudir al menos una vez al año o cada seis meses al dentista, para que, en caso de que tengamos algún problema, detectarlo lo antes posible. Si bien hoy en día prácticamente todo desperfecto o enfermedad relacionada con la salud bucodental tiene solución, tanto en lo que respecta al dolor como en el aspecto económico, cuanto antes la tratemos, mejor. Al fin y al cabo, nadie quiere que una pequeña molestia en la boca se convierta en un auténtico dolor de muelas. Por ello, lo más recomendable es siempre acudir a especialistas de primer nivel que te asesoren con el tratamiento dental que necesites.