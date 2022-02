Tomás Elías González Benítez: “Mbappé es el gran sueño para el Real Madrid tras el partido de Champions del francés” Su gol en el 94 fue la gran recompensa de un encuentro en el que el PSG fue superior al equipo blanco Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 23 de febrero de 2022, 08:25 h (CET) Su gol en el 94 fue la gran recompensa de un encuentro en el que el PSG fue superior al equipo blanco

VENEZUELA - El nuevo artículo, redactado por el periodista venezolano Tomás Elías González Benítez, analiza el incierto futuro de Kylian Mbappé, que duda entre permanecer en el Paris Saint-Germain (PSG) o llegar al Real Madrid. El fichaje de Mbappé, por el Real Madrid, es un sueño para el club blanco, sobre todo después de la actuación del francés en la Champions.

PSG-Real Madrid

El partido de Champions, disputado en el Parque de los Príncipes, la pasada semana se convirtió en la antesala al mercado de fichajes, con un protagonista: Kylian Mbappé. Su encuentro frente al Real Madrid causó una gran expectación no solo por la polémica, sino también por su gran estado de forma. “Sin duda, hoy en día Kylian Mbappé es el mejor jugador del mundo”, indica Tomás Elías González Benítez.

Kylian Mbappé se mostró incontenible desde el inicio, metiendo por el medio el balón que luego desperdició Di María en el 5'. Un jugador demoledor, capaz de buscar la acción personal y jugar con los compañeros. Cada vez que el jugador se desmarcaba, sobre todo ante el sólido Carvajal, se desencadenaba el pánico. En la hazaña que ha decidido el PSG-Real hay de todo: medios físicos fuera de lo común, inteligencia y capacidad lectora. Y la frialdad en superar a un Courtois en una gran velada. “Me desmarqué porque vi a dos hombres sobre Neymar, que entonces era muy bueno sirviéndome. Regateé a Vázquez y Carvajal viendo que me entraban y vi el espacio justo, las piernas de Courtois”, declaró Mbappé, al finalizar el encuentro.

La rivalidad con Messi

Por su parte, Lionel Messi estuvo desaparecido en el partido, incluso, falló un penalti ante Courtois. “La competencia Mbappé Messi se decanta ahora mismo del lado del francés”, opina Tomás Elías González Benítez.

Los halagos de Carlo Ancelotti

Al finalizar el partido, Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, se deshizo en halagos sobre el jugador del PSG. “Ahora no hay nadie a su nivel en Europa, fue instrumental”, declaró el entrenador italiano.

¿Dónde jugará Kylian Mbappé?

A Mbappé le importa muy poco que él mismo pueda ser el hombre símbolo del nuevo Real Madrid, dispuesto a volverse loco para llevárselo a España. "Son los partidos que a todo el mundo le gustaría jugar, al final no es tan difícil porque solo hay que pensar en hacerlo bien, sin demasiados discursos. El PSG y la Real son dos grandes clubes, estoy feliz aquí y ahora", apuntó Mbappé.

Tras el partido de ida, queda la vuelta en el Bernabéu donde Mbappé vivirá la emoción del que puede ser su estadio la próxima temporada. “Como gran profesional, es normal que piense en el ahora, pero, seguramente Mbappé quiera dar un salto de calidad en su carrera y marcharse al mejor club, a nivel histórico, el Real Madrid”, concluye Tomás Elías González Benítez. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.