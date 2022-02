Los cinco falsos mitos sobre los mobile gamers Un estudio pone de manifiesto, con datos, los errores de percepción más comunes sobre el sector por parte de marcas y agencias Redacción

martes, 22 de febrero de 2022, 12:27 h (CET) Anualmente y en términos globales, el mercado del mobile gaming o entretenimiento móvil no hace más que crecer. En los últimos cinco años, según Statista, la cifra de negocio mundial de este sector se ha duplicado. Y ha pasado de 9.253 millones de euros en 1997 a 22.114 el año pasado. Además, la previsión es que crezca este año un 15% hasta alcanzar los 25.527 millones.

Todo este conjunto de datos, refrendan una realidad incuestionable: se trata de un sector en auge y que genera muchísimo interés. Sin embargo, en torno a él y sobre aquellas personas que lo practican, hay una serie de mitos que no son ciertos. Adsmovil, empresa AdTech que ofrece soluciones globales para la publicidad digital, ha realizado un análisis sobre esta cuestión. A través de dicho estudio se ponen de manifiesto, con datos, cinco errores de percepción comunes por parte de marcas y agencias sobre el mobile gaming. Y estos son los siguientes:





1º) Es un juego de niños

Existe una creencia generalizada, de que el mobile gaming es un modo de entretenerse que practican sólo los niños y adolescentes. Sin embargo, de acuerdo al último informe Mobile gaming en España, realizado por AdColony y correspondiente a 2021, se señala que casi siete de cada diez adultos (68%) juegan al menos una vez a la semana desde su móvil. Y, además, que el 59% de los mobile gamers tienen entre 25 y 55 años.

2º) Es algo sólo de hombres

En línea con lo anterior, también se considera que el mobile gaming es algo sólo propio de hombres. Pero, de acuerdo al mismo estudio, actualmente, en España, el 46% de los mobile gamers adultos son mujeres.

3º) Se practica sólo en casa y con la consola

También se piensa que de manera habitual el gaming está asociado a jugar exclusivamente desde casa y con la consola. Las cifras revelan, por contra, que los mobile gamers juegan en cualquier momento del día. Además, casi la mitad de ellos son heavy users al jugar desde el móvil más de 4 veces al día. Y que lo hacen desde diferentes dispositivos como tablet, desktop, móvil o smart tv.

4º) Es una audiencia nicho

Al igual que con las otras cuestiones apuntadas más arriba, durante mucho tiempo se ha considerado que el entretenimiento móvil era un mercado nicho. Sin embargo, su rápido crecimiento y penetración, lo ha convertido en una industria muy importante en nuestro país. De hecho, según Game Track, el 45% de la población española, es decir, más de 20 millones de personas, lo practica.

5º) Es sólo entretenimiento

Por último, el análisis de Adsmovil remarca que tampoco es cierto que el único propósito para practicar el mobile gaming sea el entretenimiento. Puesto que, entre las principales razones para jugar, los mobile gamers señalan otras muchas como relajarse, socializar, aliviar el estrés, sentirse libre, sumergirse en otro mundo, desarrollarse, progresar o construir algo.

