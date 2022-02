El alto índice de abandono escolar Domingo Martínez Madrid, Burgos Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 22 de febrero de 2022, 08:51 h (CET) Ayer, lunes 14 de febrero, hablando sobre temas profesionales con la secretaria técnica de un Colegio de Ingeniería, me comentaba las continuas peticiones que hacen muchos colegiados sobre la necesidad de encontrar profesionales jóvenes formados, capaces de ocupar ciertos puestos de trabajo. Eso contrasta con que no son pocos los problemas que arrastra el sistema educativo español que se agudizan con el paso del tiempo y con la ausencia de una política de Estado.

Uno de ellos, no menor, es el alto índice de abandono escolar que se relaciona con las altas tasas de paro juvenil. España, con un 36 por ciento, duplica la media europea de paro entre los jóvenes de 15 a 24 años. Es urgente abordar este problema, entre otras medidas, con el desarrollo de una Formación Profesional que permita una cualificación suficiente para que los jóvenes puedan conseguir su primer empleo. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Casado en la picota Estamos en un momento único. En una democracia probada, hemos superado sucesos e incidentes difíciles. Lo de ahora es un accidente más Pardillos con mando en plaza Pablo Casado resiste porque cree que Ayuso será encausada en delitos. Da miedo un presidente frío, calculador, acomplejado, falso, chantajista, aprovechado y… con titulaciones dudosas ​Un PP, quebrantado, a la búsqueda de rehacer su destino Lo primero que el proceso de rearme político del Partido Popular requeriría, sería apartar a los actuales dirigentes El expolio une Tras la muerte del Dictador emergió dictadura financiera, cuyo interés siempre ha sido la «mercantilización» de las empresas públicas Las personas que nos caen mal también son nuestros prójimos ​Amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos, resume la totalidad de la enseñanza cristiana