¿En qué quedamos? Sinceramente pienso que a Casado le han informado mal sus colaboradores más cercanos que deberían dimitir mejor hoy que mañana Gabriel Muñoz Cascos

lunes, 21 de febrero de 2022, 09:39 h (CET) Del conflicto que hay entre Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y los dirigentes nacionales del Partido Popular, se siguen conociendo nuevos detalles y supongo que surgirán más en los próximos días. Por lo pronto, y salvo aclaraciones posteriores, creo que el presidente Casado no ha estado acertado en los comentarios que hizo en la cadena Cope.

Voy por partes: Al parecer no ha habido tales comisiones sino cuatro facturas emitidas en 2020 por Tomás Díaz Ayuso a la empresa Priviet Sportive, S.L. por las gestiones realizadas (contraprestación por trabajo personal autónomo) para conseguir el material sanitario, en concreto mascarillas en China, y de su traslado a Madrid. Fuente: Europa Press Comunidad de Madrid.

Tampoco que el importe fuera de 286.000 euros sino de 55.850 euros, más IVA; ¡un 79,5% menos! Con la particularidad de que lo que consiguió en aquellos duros momentos de escasez de material sanitario (y a mitad del precio de mercado) fue una bicoca para la Comunidad de Madrid. Creo que lo que manifestó el Sr. Casado a Carlos Herrera ha adolecido de rigor al no haber comprobado fehacientemente la cifra exacta, y los demás aspectos de la operación, asunto que es bastante grave.

Y muy lejos de la realidad por definir el importe bruto facturado como “beneficio”. Pues debería saber que el beneficio se determina restando al importe bruto facturado, todos los gastos necesarios para su obtención, como alquileres, personal, teléfono, viajes, estancia en hoteles, etc.

Sinceramente pienso que a Casado le han informado mal sus colaboradores más cercanos que deberían dimitir mejor hoy que mañana. Y si él ha tomado parte en la "cacería" montada por Teodoro García Egea contra Isabel Díaz Ayuso, debería acompañarlos. En las filas del Partido Popular hay mucha gente valiosa que podría tomar las riendas con seguro éxito.

