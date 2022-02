¿La creatividad se puede enseñar o es una cualidad innata? La Paradoja Creativa Emprendedores de Hoy

jueves, 17 de febrero de 2022, 17:22 h (CET)

La creatividad se constituye como la capacidad de establecer nuevas asociaciones entre ideas y conceptos y crear ideas innovadoras.

Este es un proceso que, en mayor o menor medida, está presente en todas las personas. Pero, ¿hasta qué punto la creatividad es una cualidad innata o aprendida? Hay diferentes teorías que intentan responder a esta pregunta y la mayoría de ellas coinciden en que se trata de una habilidad que se puede desarrollar y potenciar a través de la enseñanza. Justo de eso se encarga La Paradoja Creativa, una plataforma dedicada a educar en todo lo referido a la creatividad y el arte.

El dilema de la creatividad Muchos son los que se han hecho esta pregunta, ya que, en efecto, una persona creativa puede ser la clave a la hora de requerir desde un producto exclusivo, hasta una solución innovadora. De hecho, es aún más importante en el ámbito artístico, ya que alguien con creatividad tiene la capacidad de crear mejores obras, mucho más originales que el resto. Especialistas que se han dedicado al estudio profundo del proceso creativo, como Sir Ken Robinson, afirman que la creatividad es una habilidad innata en todos los seres humanos, pero que el sistema educativo termina matando. En sus palabras, los niños nacen con una capacidad extraordinaria para la innovación y esto es principalmente porque un niño no está limitado por el miedo a equivocarse. Sin embargo, el dilema está en que, actualmente, la educación estigmatiza el error e infunda en los estudiantes el temor a la equivocación, lo que termina afectando su capacidad de ser creativos.

Entonces, ¿el creativo nace o se forma? Hay especialistas que afirman que hoy en día a las personas se les educa bajo un modelo donde lo principal es contar con mano de obra sumisa y obediente para potenciar la productividad. Este sistema ha hecho que la creatividad sea un aspecto secundario. No obstante, hay quienes luchan contra este sistema. Por ese motivo, se ha creado La Paradoja Creativa, una plataforma a través de la cual las personas pueden acceder a cursos online de desarrollo personal, bajo un enfoque que estimule la creatividad. En otras palabras, es un espacio donde se pueden encontrar herramientas artísticas y creativas que incentive el pensamiento creativo.

En conclusión, la creatividad es una habilidad que nace con las personas, pero que a través de la formación adecuada se puede potenciar y desarrollar al máximo. Por eso, La Paradoja Creativa es el espacio ideal para aprender a crear y a expresarse con una voz auténtica.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.