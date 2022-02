La realidad de los refugiados y el peligro del fanatismo europeo se reflejan en 'Misterios gozosos' Comunicae

jueves, 17 de febrero de 2022, 16:04 h (CET) La escritora Esther Bajo presenta su nuevo libro con una trama de suspense llena de sentimientos y críticas hacia una sociedad cegada por la hipocresía y el odio en la que está envuelta La escritora y periodista Esther Bajo presenta su nueva novela Misterios gozosos (Editorial Amarante), en la que refleja una dura realidad envuelta en una atmósfera repleta de suspense.

Eude, la protagonista, es una abogada que se muda con su hija a Gozo, una isla de archipiélago maltés, con la intención de empezar una nueva vida tras el fallecimiento de su madre y de su marido. La autora, que habitó allí durante cinco años, demuestra su talento descriptivo detallando las características de este lugar, sus gentes y la interculturalidad que se halla en sus calles. Esta ambientación es el pilar fundamental para el desarrollo de la trama y facilita que los lectores se adentren en la obra sin contemplaciones.

"He vivido cinco años en Gozo y la isla ha sido una auténtica inspiración. Por un lado, Malta es un país con una antiquísima y densa historia, lo que le da un gran interés. Pero, por otra parte, es como Liliput, un mundo en miniatura. A pesar de ser tan pequeña, en esa isla se concentra todo tipo de gente: malteses profundamente tradicionales pero cosmopolitas; ingleses que buscan y encuentran el paraíso en su retiro, en la necesidad de un cambio de vida o en la búsqueda de un retorno a la simplicidad; inmigrantes europeos en busca de trabajo, y, por supuesto, inmigrantes no europeos en busca de una alternativa vital. Es, en suma, como un pequeño y encantador faro desde el que verlo todo y de cerca".

Eude se ve obligada a seguir adelante mientras se enfrenta a distintos conflictos. Uno de ellos es el de batallar con su hija adolescente, que está atravesando una etapa de rebeldía y comienza a salir con Kevin, un joven que, a pesar de mostrarse educado, le provoca desconfianza. Otro, el de intentar encontrar trabajo en un mundo donde la edad y la apariencia importan más que la experiencia profesional. Y otro, habituarse a convivir en un sitio tan distinto de León, donde vivía en España.

Pero, sin duda, lo que más destaca de ella es el conflicto interno que ha creado Esther Bajo en que explica, con gran sentimiento, cómo afrontar un duelo y aprender a vivir sin las personas a las que se ama sin olvidarse nunca de ellas. La escritora extrapola su experiencia personal en esta obra de una manera tan bella, directa y certera que cualquiera podrá sentirse identificado con la evolución de la protagonista.

"[…] el punto de partida de la novela —la muerte de las dos personas que son su referencia y apoyo en la vida— es también el punto de partida de mi propia aventura en Gozo. En realidad, la novela, aparte de las consideraciones sociológicas y políticas, es una historia de amor o la historia de un gran amor. Y es una historia de duelo. Creo que es fácil que se sienta identificado con ella cualquiera que haya amado y cualquiera que haya perdido a un ser amado. Amor y muerte… ¿qué hay más humano y universal?".

La autora se apoya en la Orden de Malta para reflejar el fanatismo religioso y las teorías supersticiosas o conspiranoicas de aquellas personas que buscan desesperada encontrar un sentido a su vida en una sociedad regida por el egoísmo y la desconfianza hacia aquellos que solo quieren sobrevivir a los conflictos que amenazan con acabar con sus vidas.

Esther Bajo ha tejido un tumulto de emociones en una trama escrita con una delicadeza y una elegancia que atrapará a los lectores. La crítica hacia la sociedad europea y su trato hacia los refugiados que tratan de hallar una vida mejor se asienta con fuerza a lo largo de esta obra cuyo desenlace sorprenderá a todos los que se asomen a sus páginas.

"[…]. En España hay cada vez más personas que cuestionan que la colonización de América fuera una invasión, pero que califican de invasión la llegada en patera de inmigrantes desesperados por tener las migajas que caen de nuestras mesas. También en Malta. En todas partes. No tengo soluciones ni soy quién para proponerlas, pero expongo mi preocupación, tanto por esas personas a las que se les niega su legítimo derecho a sobrevivir o mejorar sus vidas, como por quienes nos enrocamos en nuestros falsos derechos sobre un trozo de tierra conquistado a sangre y fuego por lejanos antepasados".

Ciertamente, una novela necesaria que promete asentarse con fuerza en el panorama literario de la narrativa actual española.

El nuevo libro de Esther Bajo, Misterios gozosos, ya está disponible en librerías para llamar a la reflexión a todos aquellos lectores que estén dispuestos a abrir los ojos y sumirse en esta atrapante historia.

