La salud mental, la asignatura pendiente de los españoles Según datos del “V Barómetro sobre el Autocuidado de la población española” de PiC Solution Francisco Acedo

@Acedotor

miércoles, 16 de febrero de 2022, 09:56 h (CET) La salud mental sigue siendo una asignatura pendiente en España, a pesar de que cada vez se habla más de su importancia, solo el 0,7% de los españoles la asocia con el autocuidado. En cambio, los españoles sí tienen claro que una alimentación equilibrada y saludable (84,7%), la práctica de ejercicio de forma regular (83,2%) y un adecuado descanso personal (82,2%) son hábitos de autocuidado con un claro impacto en su salud y bienestar. Son datos del “V Barómetro sobre el Autocuidado de la población española” de PiC Solution.

Los resultados de esta quinta edición del Barómetro elaborado por los expertos en investigación de mercados, Madison Market Research para Pic Solution, marca especializada en productos para el autocuidado de la salud, señalan además otras prácticas que los españoles asocian con su cuidado y bienestar: la higiene y lavado de manos (77,1%), controlarse de forma habitual parámetros como el peso, la tensión, el azúcar (72,9%) o evitar el consumo de tabaco y disminuir el consumo de alcohol (70,7%). En menor medida, los españoles prestan atención al cuidado y belleza personal (62,4%) y a seguir un tratamiento médico de forma adecuada (46,7%). Pero solo el 0,7% considera que cuidar de su salud mental es cuidar de su salud.

Por sexos, las mujeres prestan más atención a las prácticas de autocuidado, especialmente a aquellas referidas a cuidado y belleza personal (71,0% frente al 53,6% de los hombres), cuidar del descanso personal (87,4% frente al 77,0%), higiene y lavado de manos (80,8% frente al 73,4%), evitar el consumo de tabaco y disminuir el de alcohol (74,0% frente al 67,3%), o a alimentarse e hidratarse adecuadamente (87,9% frente al 81,5%).

Y, por edad, los segmentos de 55 años en adelante son quienes más importancia otorgan a todas las prácticas de autocuidado, y especialmente en el caso de realizarse chequeos médicos periódicos, de controlarse de forma habitual parámetros de salud como el peso, la tensión, el azúcar... y de seguir un tratamiento médico de forma adecuada. Sin embargo, son los más jóvenes de 18 a 24 años quienes tienen más interiorizado el autocuidado de la salud mental, aunque el porcentaje sigue siendo muy bajo: solo del 2,4%.

La tecnología, aliada para el autocuidado de la salud

Si hay algo que ha acelerado la pandemia, ha sido la confianza depositada por los españoles en la tecnología para el autocuidado de su salud (y la de sus seres queridos), por todas las ventajas que ofrece. Y es que un 24,2% de los encuestados asegura utilizar alguna app de salud desde que comenzó la pandemia, un porcentaje que ha aumentado en 5,5 puntos porcentuales respecto a 2020.

Un 31,7% dice tener que informar a su médico de algunos parámetros de salud como tensión, nivel de azúcar, temperatura o peso. Por este motivo, contar con una aplicación que permita registrar todos estos parámetros y tenerlos siempre a mano es algo que los encuestados valoran de gran utilidad.

Así, un 62,5% de los españoles dice que le resultaría bastante o muy útil una app que registrara la tensión, la temperatura y el peso, y un 64,5% ve bastante o muy útil una app que recogiera todos los datos sobre su salud o de algún miembro de su familia.

Por edades, son los más jóvenes (sobre todo, los nativos digitales), quienes más utilizan alguna aplicación de salud (un 37,9% entre los de 18 a 24 años y un 34,7% entre los de 25 a 34 años). Sin embargo, a partir de los 45 años se observa una caída en el uso de este tipo de aplicaciones; entre los mayores de 55 años, casi 9 de cada 10 no las utiliza.

El ‘Doctor Google’ sigue presente en las casas de los españoles

Y además de confiar en las aplicaciones móviles para controlar el cuidado de su salud, los españoles siguen confiando en Internet para consultar dudas relacionadas con su autocuidado. Así, cerca de 8 de cada 10 encuestados consultan alguna vez información sobre autocuidado en Internet.

Un 41,5% de los españoles reconoce que suele utilizar Internet como fuente de información sobre autocuidado (solo 0,6 puntos por debajo de 2020). Un 9,3% afirma que ha empezado a hacerlo desde que empezó la pandemia, frente al 11,6% que lo afirmaba en la pasada edición, y, un 27,6% dice que solo acude a Internet cuando necesita información sobre un tema de salud concreto. Por el contrario, un 21,6% dice no buscar información en Internet y recurrir siempre a profesionales.

Las mujeres dicen en mayor medida que los hombres consultar en Internet, de forma habitual, información sobre autocuidado (45,3% frente al 37,5% de los hombres). Sin embargo, los hombres destacan por indicar en mayor medida que no suelen buscar información sobre autocuidado en Internet (25,7%).

Por edades, los encuestados de 18 a 44 años son quienes en mayor medida dicen haber comenzado a buscar información sobre autocuidado después de empezar la pandemia. Eso sí, los españoles recurren a fuentes fiables de la web: la mayoría de quienes consultan información en Internet dicen hacerlo en blogs de profesionales de la salud (57,0%) y en páginas profesionales (54,8%).

Respecto a años anteriores, sigue en aumento el porcentaje de población que dice consultar información por Internet tras visitar un médico y recibir un diagnóstico. De este modo, un 55,0% de los encuestados dice consultar información por Internet tras la visita.

En cuanto a los profesionales en los que los españoles se apoyan cuando necesitan consejo para cuidar de su salud, la mayoría de la población sigue confiando en el médico de familia (83,8%). El farmacéutico/a y el médico especialista son los siguientes a los que más se recurre, aunque muy por detrás del primero (37,5% y 29,8% respectivamente).

Las mujeres las que indican en mayor medida que los hombres que acuden a especialistas en medicinas alternativas (5,5%) cuando necesitan consejo.

Panorama post-pandemia: ¿Qué ha cambiado en el autocuidado tras el Covid?

El 57,5% de la población dice haberse empezado a preocupar más de su salud a raíz de la pandemia. Sin embargo, este porcentaje ha disminuido considerablemente con respecto al año pasado, cuando era del 72,4%.

Los jóvenes de 18 a 34 años son quienes en mayor medida se muestran más preocupados por su salud a raíz de la pandemia (63,0% entre los de 18 a 24 años y 65,3% entre los de 25 a 34 años). Por el contrario, los de 45 a 54 años son los que más dicen no estar más preocupados por su salud (51,2%). Y, aunque con el avance de la vacunación, la mayoría de los españoles siga preocupada por su salud, una buena parte de ellos reconoce haber relajado las medidas de prevención e higiene (29,3%).

Entre las medidas para intentar protegerse del Covid, destacan usar siempre mascarilla, incluso en reuniones sociales/familiares (71,9%), utilizar desinfectantes y geles hidroalcohólicos de forma continua (67,5%) y limitar los grupos sociales con los que se relacionan (58,1%). Respecto a 2020 destaca la bajada del porcentaje de encuestados que indica evitar salir de casa lo menos posible (-37,4 puntos porcentuales).

Por otra parte, tras el Covid, más de la mitad de la población ha cambiado la frecuencia con la que acuden al médico: un 30,1% acude con menor frecuencia para no saturar las consultas y un 13,5% por miedo a ir a hospitales o centros de salud, mientras que un 8,3% dice acudir con mayor frecuencia ahora.

En la "nueva normalidad" las mascarillas, los termómetros y los geles hidroalcohólicos están presentes en la práctica totalidad de los hogares. Así, el 94,7% de los encuestados reconoce tener en casa mascarillas, el 87,2% termómetro y el 87,1% geles hidroalcohólicos.

