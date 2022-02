¿Cuánto vale mi casa? RealAdvisor responde Los propietarios se hacen esta pregunta antes de iniciar todo el proceso y decidir si van a dar el paso de ponerla en venta Redacción

miércoles, 16 de febrero de 2022, 09:27 h (CET) Una pregunta bastante común entre los propietarios es a cuánto asciende el importe de su casa. Se hace necesaria conocer esta respuesta ya sea para venderla en caso de necesidad, como aval para poder pagar un crédito hipotecario o para saber cuál es el valor de sus bienes raíces. Para saber a ciencia cierta cuál es el precio real de un inmueble, solo se puede contar con la ayuda de los expertos, como los que se encuentran en RealAdvisor empresa tasadora de referencia en este país.

El proceso de vender un inmueble comienza por una simple pregunta: cuánto vale mi casa. Los propietarios se hacen esta pregunta antes de iniciar todo el proceso y decidir si van a dar el paso de ponerla en venta. El motivo de querer vender una propiedad puede ser muy variado, desde querer mudarse por razones personales o de trabajo, hasta liquidar deudas adquiridas. De hecho, en ocasiones no se quiere vender, pero sí saber su precio mediante un proceso de tasación para poder pedir un préstamo con la vivienda como aval.

Recurrir siempre a asesoramiento experto

Como en cualquier otra cuestión importante en la que hay en juego una gran suma de dinero, se hace necesario dejarse asesorar por los auténticos especialistas en el sector, sabiendo que se recibirá información certera en base a su experiencia y con total transparencia.

Por este motivo, a la hora de buscar los servicios de una inmobiliaria, es esencial confiar solo en aquellos que conocen a la perfección todos los entresijos de la profesión. Deben estar al día acerca de las leyes de vivienda y los precios de mercado para venta y alquiler, para ofrecer a sus clientes toda la información, actualizada y fiel, que necesitan para tomar las mejores decisiones.

En relación a la tasación de viviendas, asunto sobre el que versa este artículo, si lo que se quiere es conocer el precio de una casa, RealAdvisor es una empresa inmobiliaria que cuenta con un simulador de tasación online totalmente gratuito. Esto significa que ofrece, gratuitamente, la forma mas cómoda de saber el precio de un inmueble de manera inmediata, sin moverse del sillón. Tan solo hay que rellenar un breve formulario con unos sencillos datos sobre la ubicación del inmueble, sus características y el software de esta plataforma hará todo lo demás.

Esta herramienta de tasación de la vivienda mejora exponencialmente la experiencia del usuario a la hora de conocer el precio de un inmueble antes de vender una propiedad. Así mismo, es un instrumento sumamente útil para los agentes inmobiliarios a la hora de coger propiedades y ofrecer sus servicios, mejorando exponencialmente la atención al cliente.

En realadvisor.es, además de llevar a cabo una tasación precisa de la casa que se quiere poner en venta, los usuarios podrán acceder a la información sobre el precio del metro cuadrado de las diferentes provincias españolas. Estos datos son de gran ayuda para conocer los diferentes mercados, hacer inversiones o incluso para aquellos que desean adquirir una vivienda en otra ciudad.

¿Quién se encuentra detrás de RealAdvisor?

RealAdvisor es un proyecto empresarial dentro del sector inmobiliario llevado a cabo por Joan Rodríguez y Jonas Wiesel, con el respaldo de su mentor Oliver Plan, un promotor inmobiliario que cuenta con una excelente reputación en la Suiza francesa. Aunque el proyecto comenzó su andadura en 2017, no fue hasta agosto del año paso cuando empezarían a operar en España. agosto están operativos en España.

Se trata de una potente plataforma web con un alto nivel de transparencia, que ofrece a los usuarios toda la información relativa al sector inmobiliario. En un solo site, se accede fácilmente tanto a los servicios de tasación, como a los listados de propiedades, el servicio de agentes inmobiliarios y prestamistas.

Su apuesta en inteligencia artificial tiene como objetivo revolucionar el mercado y dejar atras a sus competidores actuales, Idealista y Fotocasa, que utilizan sistemas de gestión del sector inmobiliario tradicionales cada día más obsoletos. A largo plazo, el propósito es conseguir la máxima eficiencia y transparencia del mercado inmobiliario europeo.

Expectativas reales

Los profesionales dentro del sector de los bienes inmuebles ofrecen soluciones que se adaptan a las necesidades particulares de cada cliente. Deben facilitar todo el proceso, estar familiarizados con los trámites que se han de llevar a cabo en un proceso de compra venta y resolver cualquier tipo de imprevisto.

No obstante, además de eso y ofrecerle al cliente todas las facilidades que estén en su mano, siempre debe mantenerse objetivo e informar al cliente con total transparencia para que las expectativas sean reales en relación a los precios de mercado. Toda la información ofrecida en este sentido deberá ir respaldada con análisis comparativos con datos contrastados del valor que tiene una propiedad.



Esto es lo que consiguen los agentes inmobiliarios que se encuentran tras RealAdvisor, gracias a las nuevas tecnologías aplicadas al sector inmobiliario, con la inteligencia artificial como instrumento para que los datos sean siempre 100 % fiables.

