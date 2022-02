Las cinco tendencias en el hogar inteligente para 2022 ​Calidad HD, sistemas multiplataformas y ciberseguridad, entre las principales innovaciones tecnologías Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 15 de febrero de 2022, 11:50 h (CET) El mercado global smart home (hogares inteligentes o digitales) continuará su crecimiento en los próximos cinco años a un ritmo del 6,8% hasta alcanzar los 102.961 millones de euros en 2027, según la firma de investigación de mercados Valuates, mientras que en España se espera un crecimiento en el mercado de las soluciones y dispositivos inteligentes para el hogar de hasta un 300% para el año 2024. Y es que la automatización del hogar tiene muchos beneficios: brindando al usuario mayores niveles de comodidad, sostenibilidad, ahorros y eficiencia energéticos, así como más control sobre lo que ocurre en el hogar y la seguridad del domicilio.



Los sistemas de seguridad actuales están impulsando el mercado smart home al haber experimentado una importante evolución con la incorporación de tecnologías avanzadas que han ampliado sus funcionalidades trascendiendo la tradicional seguridad residencial para integrar y extender la experiencia de los usuarios hacia el bienestar de los ocupantes del hogar, para crear espacios más conectados e inteligentes.



ADT, la unidad de negocio residencial de Johnson Controls Building Technologies & Solutions, desvela cuáles serán las 5 principales tendencias e innovaciones tecnológicas en el Hogar Digital para este año 2022:

Sistemas multiplataforma que permitirán conectar múltiples dispositivos, no sólo de seguridad, sino también de visualización y confort, creando un hogar inteligente que se adecue a las necesidades y preferencias de cada usuario. Esta tendencia se verá reforzada con el acceso desde cualquier plataforma (dispositivo móvil, pc, etc.), aportando al usuario la comodidad de gestionar y monitorizar su hogar esté donde esté.

Integración de dispositivos inteligentes con el objetivo de crear un hogar conectado, se podrá crear un sistema completo e interactivo en el que todos los dispositivos, que anteriormente no se encontraban conectados entre sí, ahora estarán integrados y podrán ser utilizados de manera unificada y simple, en un mismo sistema de uso accesible para todos los miembros del hogar.

Vídeo inteligencia con máxima velocidad y calidad HDen cámaras de vídeo paraexteriores e interiores que con tecnología avanzada recabarán imágenes nítidas para visualizar lo que ocurre en el hogar 24/7; y que incorporarán analítica de vídeo y alertas inteligentes con las que podrán avisar de lo que ocurre cada vez que se detecte un movimiento. El usuario podrá incorporar funciones de acompañamiento y cuidado de personas mayores o vulnerables, vigilancia de niños y mascotas, entre otras, de manera remota y confiable.

Gestión remota del hogar que permitirá al usuario gestionarcon alta capacidad y fiabilidad, todos los dispositivos conectados de su hogar desde cualquier lugar y en cualquier momento, ejecutando funcionalidades tales como el control de la temperatura, el apagado y encendido de luces, la vigilancia a través de cámaras, la apertura y cierre de puertas, entre otros.

Ciberseguridad para proteger también la vida digitalde los hogares conectados, permitiendo así, que los dispositivos móviles y otros dispositivos conectados en el hogar y la intimidad de la familia no pueda ser ciberatacada. La creación de un espacio ciberseguro ante los clásicos virus y potenciales ciberataques, así como supervisar la actividad digital en Internet dará al usuario la tranquilidad de estar protegido en el entorno conectado de su hogar.

“El incremento de la adopción del hogar digital o inteligente en España se está viendo impulsado, entre otros factores, por el constante aumento del número de usuarios con acceso a Internet, así como de una oferta de dispositivos con funcionalidades inteligentes cada vez más amplia. En este sentido, los sistemas de alarmas y seguridad de hoy en día han avanzado en sus servicios y capacidades mediante la automatización inteligente otorgando al usuario todo el poder de la gestión integral de su hogar, simplificando las rutinas diarias y mejorando su bienestar y calidad de vida”, comenta José González Osma, director de ADT, la Unidad de Negocio Residencial de Johnson Controls. “Por ejemplo, nuestra tecnología ADT Smart Security permite contar con una completa, fácil de usar y competitiva solución de seguridad que incluye aviso a la policía, conexión a la central de alarmas, vídeo-inteligencia 24/7 y conectividad para hacer de la vivienda o negocio lugares más seguros e inteligentes”. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Las cinco tendencias en el hogar inteligente para 2022 ​Calidad HD, sistemas multiplataformas y ciberseguridad, entre las principales innovaciones tecnologías ​Conociendo a… Javier Echaleku Autor, Formador y emprendedor La CNMC pide más medidas para que el despliegue del 5G no afecte a la recepción de la TDT También defiende reducir el plazo de resolución de las incidencias que pudieran generarse ​Entretenimiento digital, un sector en auge No solo se centra en el sector de los videojuegos, pues abarca un amplio espectro de contenidos, como música, vídeos, películas y juegos de apuestas, entre otros El reto de la digitalización de las empresas en Internet, por Carmen Tune Hay que poner el foco en el marketing digital