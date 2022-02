​“Cuando actúas en un teatro ves al público, lo notas, pero nunca jamás de una forma tan determinante como durante el confinamiento”

Fran Ortega, Pacoenlaluna, es un músico, cantante, devenido guonista, director de cine que actúa en los escenarios con espectáculos creados por él y su línea de unión son unos textos que hacen reír y van acompañados de sus canciones.



Pacoenlaluna, es una persona polifácetica, su cabeza está todo el día, una forma de escribir las cosas, dándole vueltas para encontrar ligar lo que escribe con lo que canta y lo único que le vale es que el público que va al teatro, se lo pase bien, es decir de diez.

Trabaja fuera de España, con éxito, en Europa, en Latinoamérica, y cuando no domina el idioma del país que pisa, sabe como hacérselo para comunicarse con el público. Usa la técnica de los payasos, del clown, esos términos tan internacionales que, en la mayoría de veces, llegan directos al corazón del espectador.

Fran Ortega, Paco para el público en general y amigos en especial, cuando está en el escenario, en el minuto uno ya trata de traspasar esa cuarta pared que le separa de los que están esperando fluir con lo que haga en el escenario, y sin ser ni desmedido ni maleducado, establece un hilo en el que los que han ido a verle sean uno más del equipo.

Dentro de un par de días, más o menos, presenta en el teatro Alcázar de Madrid su espectáculo, ajustado especialmente para representar en teatro, “Besarse de risa”. ¿Qué es “Besarse de risa”?, es una pieza teatral firmada por Pacoenlaluna en donde hay mucho humor, mucha música y un actor que lo hilvana todo para que la gente se lo pase bien, muy bien. En esta entrevista lo explica todo. Si yo fuera ustedes, iría al Alcázar, vale la pena, en los Bosque de Barcelona, barrió, mucho.

Presenta su próximo espectáculo, «Besarse de risa», en Madrid.

Si, lo presento en el teatro Alcázar de Madrid.

¿Qué es exactamente «Besarse de risa»? Es un espectáculo de comedia con música en el que la improvisación musical tiene una fuerte importancia.

Un artista puede ser un cómico, un actor, un imitador de música, ¿cómo es usted? Desde el público me llegan elementos, como frases, que me dan la pista para hacer improvisaciones, también hago imitaciones, parodias de cantantes, y monólogos en los que incluyo canciones.

Usted es muy ecléctico, también es guionista de cine, dirige cine, es actor, es cómico, es músico, supongo que tiene una preparación musical porque una persona que canta, toca el piano, la guitarra, y otros instrumentos de percusión la precisa Estudié en el Taller de Músics de Barcelona, y en en el Conservatorio de Música de Madrid. Mis inicios fueron en el mundo de la música, lo que sucede es que, entre canción y canción, me incliné hacía la comedia y combiné la música con la comedia.

Nació en Tarragona, ¿descubrió en su tierra que quería ser músico? Lo primero que quise ser fue músico, además estudiaba Derecho, siempre digo que, sobre todo, soy escritor más que músico. La música es una herramienta para transmitir las palabras, la música es el medio para poder hacerlo.

Sus sones preferidos eran el swing y la rumba, ¿es así o ha cambiado? Sigo más o menos igual, la rumba catalana sale de una manera natural, de los gitanos de Gracia y de la calle de la Cera de Barcelona y el swing es una música muy alegre, muy trepidante, está muy bien para representar la parte más cómica de mi espectáculo.

¿Cuando y cómo comenzó a hacer de guionista? En un principio fui cantante de, cómo mínimo, diez orquestas, cuando grabé mi primer disco serio me hice cantautor, escribir guiones comenzó más tarde, en el año 2010.

¿Siendo cantante y músico, cómo surge el paso a escribir guiones? Los miembros del grupo Académica Palanca, que por entonces estaban actuando en el programa de televisión “Noche sensacional”, antes “Noche de fiesta”, vinieron a verme actuar y después de hacerlo me propusieron que escribiera guiones cómicos para ellos, yo nunca lo había hecho, pero probé, comencé y ellos vieron que mis guiones les venían bien para lo que hacían, a partir de ahí hacía de todo: actor, guionista, músico y monologuista. Comencé a formarme como guionista y pasé de escribir para la televisión a hacerlo para el cine, en el año 2015 colaboré en el guión de la película “Juegos de Familia” dirigida por Belén Macías, directora premiada en el Festival de San Sebastian. Y desde entonces sólo he escrito guiones para el cine.

¿Ha trabajado con José Luis Berlanga hijo? Si, hicimos «Viva la vida», en esta película también tuve un pequeño papel como médico forense. No sé qué pasa pero en todas las películas que he hecho de guionista he acabado haciendo de actor y poniendo la música. Hasta hoy he hecho las tres cosas.

¿Cómo hace para combinar la voz, con la música y con la historia que quiere explicar? Todo parte de la lírica, para mi lo más importante es que la palabra sea bonita en sí misma, la fonética, que todo sea equilibrado, cuando hago comedia no la hago de cualquier manera, no me gusta ser chapucero, decir palabrotas. Quiero que haya poesía dentro de la comedia, y esa es una línea muy fina, muy pequeña, porque si te vas a algo exagerado se pierde la poesía, intento mantenerme en esa línea, pero es muy complicado y pienso que la única manera de hacerlo como yo creo que lo he hecho es partiendo primero de la poesía y a partir de aquí he ido hacia el humor, esta manera de trabajar ha formado parte de mi trayectoria. Soy filólogo, la lectura es mi pasión, escribo y mi humor siempre está ligado a la literatura.

Ha triunfado en Latinoamérica y en diversos países europeos, ante públicos con diferentes mentalidades. ¿Cuál cree que es el secreto para haberlo conseguido? Es, principalmente, escribir para el alma humana, más que para cosas coyunturales, intento ver qué nos conecta a todos, y es muy curioso porque he actuado en Francia, Lituania y Alemania y he visto que les hacían gracia los mismos chistes, les emocionaban los mismos comentarios. Cuando en algún sitio el idioma ha supuesto un problema he hecho un espectáculo más visual, más musical, más de clow. Pienso que lo que me ha salvado, por decirlo de alguna manera, es que siempre he buscado el hilo que nos conecta a todos. No me gusta hacer humor local, sino el humor que nos conecta a todos.

A pesar de la globalización esto es difícil de llevar a cabo. He comprobado que es posible que ciertas cosas más culturales conecten con todo el mundo por distintos que sean los lugares y sus gentes. Cuando empecé a escribir premiaron en Madrid uno de mis relatos que transcurría en África, la noche que me entregaron el premio miembros de una ONG me dijeron que les había gustado mucho que premiaran a una persona que conoce el terreno y sus circunstancias, creían que había escrito aquel relato porque había estado en África. De alguna forma, cuando lo escribía, imaginaba lo que sentía la gente de allí y lo escribía sin haber pisado aquel país; con las canciones y la comedia me pasa lo mismo,trasladas lo que pasa en otros lugares y funciona.

¿Cree que la música sirve para cohesionar a los pueblos, su cultura y sus maneras de ser? Si una melodía es compartible no se necesita nada más, para ver un cuadro necesitas ciertos conocimientos circunstanciales, en una melodía no, es una de las artes que primero comenzó a existir sobre la tierra, la música es una herramienta de comunicación porque es emoción pura.

Vive en Valencia, nació en Tarragona, ha estudiado en Barcelona y trabaja en Madrid y en el mundo, ¿Hay diferencias culturales en estos diversos lugares? He visto cómo se ha intentado llevar programas de TV de Barcelona a Valencia y al revés, y cuesta mucho, es muy complicado, y con la música y la comedia sucede lo mismo, yo intento buscar un hilo que una todo pero también noto que cuando voy a actuar a un pueblo de Valencia no es lo mismo que actuar en un pueblo de Catalunya, es completamente diferente, apuesto por las cosas que nos unen y luego matizo el espectáculo según donde actúe, tú espectáculo queda condicionado al nivel social, al cultural, todo.

¿Tampoco es lo mismo trabajar en Madrid que en Bilbao?

Nadie reacciona exactamente igual en ninguna parte, tienes que ir adelante con la frase y la experiencia, las “famosas tablas”, cuando estás actuando ves hacia qué lado vas a tener que ir girando, intento en mis actuaciones coger un hilo conductor que nos una a todos, pero luego hay que matizar, en los primeros cinco minutos del espectáculo tienes que ver lo que deberás gestionar, a veces puedes ser un poco más salvaje o un poco más prudente.

Actúa en Valencia, Barcelona, Madrid, ¿cómo es el público de cada una de estas ciudades? Mas que ciudades creo que se debe también al ambiente, a mi, y a otros cómicos, actuar en un pueblo de Valencia me cuesta mucho, a mi y a muchos cómicos, donde les puede gustar más otro tipo de espectáculos en lugar de un monólogo. En cambio, el circuito de teatros de Valencia es un regalo, allí aplauden rápidamente, tienes mucha libertad, y en Barcelona pasa lo mismo, la gente está muy acostumbrada a ir a ver espectáculos de monólogos y es impresionante la acogida.

Es cierto que hay ciudades con las que tengo más afinidad, me cuesta muy poco actuar en mi ciudad, Tarragona, porque he crecido allí y esa es la ventaja, me gusta mucho el público de Zaragoza, es muy bueno, les gusta la comedia, en Catalunya es verdad que somos muy serios y nos cuesta más, principalmente en Barcelona, creo que es una ciudad más compleja en ese sentido, tienen un sentido del humor más refinado, me gusta mucho, el mundo rural de Catalunya tiene un punto de intelectualidad que es extraño, el tema del ecologismo en los pueblos de Catalunya está muy presente en cambio eso en el resto de los pueblos de España esta más olvidado, no es que yo ahora quiera ser patriota con la tierra, pero eso es así.

¿La Covid-19 le ha afectado? Para mí ha sido una buena época, he actuado y también me ha servido para poner en orden muchas cosas de mi trabajo y ha sido una buena historia, además, en ese tiempo en qué estuvimos encerrados, salí a cantar a tocar y canté desde el balcón de mi casa, fue en Valencia, en la casa donde vivo, al lado del mercado de Ruzafa, fue impresionante, una vecina me dijo: “oigo que tocas el piano, ¿por qué no sales a cantar?”, me daba vergüenza salir a cantar al balcón de mi casa, lo hice, mi calle es ancha y grande y se creó una energía brutal, excepcional, nunca había sentido que mi trabajo servía para tantas cosas como aquellos días en que estuve con todo el vecindario.

¿Cantaba una canción especial? Mezclaba mis temas, hice versiones de canciones, hicimos un grupo de whatsapp y la gente me pedía canciones, cuando murió Aute, canté canciones de Aute, el día de la República, canté canciones republicanas, cada semana surgía algo distinto, fue algo muy interesante, cuando acabó el confinamiento y salía por la calle la gente me gritaba desde sus casas: “gracias, gracias”, nunca había sentido mi función en la que es mi profesión de una forma tan clara, cuando actúas en un teatro ves al público, lo notas, pero nunca jamás de una forma tan determinante como durante el confinamiento.

¿En su espectáculo, “Besarse de risa”, los espectadores pueden interactuar con usted?

Desde el momento que salgo al escenario intento cruzar la cuarta pared, esa barrera que hay con el público, y siempre intento que el público colabore, hay un momento en el que pido cantantes, pregunto cosas, y, al final, todos cantamos una canción, a los espectadores cuando entran al teatro se les pide que escriban la primera frase que les venga a la mente en ese momento, con ese material hago referencias a las frases escritas, es un espectáculo donde se pierde la distancia con el público sin obligar a nadie, me gusta que sea de una manera natural.

¿A partir de que fecha está en el teatro Alcázar de Madrid? Actuaré los días dieciocho de febrero, cuatro de marzo y uno de abril.

¿Tres días? Sí, son tres días, separados, es una apuesta muy grande la que hacemos y la hacemos con poco tiempo entre una actuación y otra para que haya tiempo para que el boca a boca se vaya extendiendo. “Besarse de risa”, es un espectáculo que venía haciendo y lo he transformado en un formato mucho más teatral, empecé en el Bosque de Barcelona y ya tenemos fechas para llevar adelante más representaciones, espero que sea un no parar en ese sentido.

¿Su trabajo de guionista ha queda atrás, olvidado? Ni mucho menos, en estos momentos estoy en procesos de varias películas, he estado trabajando en Milán, también estoy con una película mía muy avanzada que tiene subvenciones, y estoy en otros proyectos que están en proceso, una serie, etc, no paro de escribir, lo hago por encargo, o envío mis proyectos a los productores.

¿Sigue escribiendo sus propias canciones? Por supuesto, tengo el tiempo muy medido y siempre le doy vueltas a la cabeza para estar siempre activo.

¿Trabaja sólo o en equipo? Normalmente trabajo sólo, depende de lo que necesite en cada proyecto busco la gente adecuada que me pueda ayudar para llevar adelante el trabajo, repito con las personas, trabajo con ellos porque lo hacen bien. Al estar sólo tienes la sensación de la responsabilidad que te cae sobre la espalda, y necesito estar muy centrado, y alguna ayuda psicológica a veces va bien, porque sino es una completa locura.

Estoy hablando con un músico y recientemente ha habido un festival para escoger a la persona que con una canción represente a España en el Festival de Eurovisión, ¿es normal que hoy exista el Festival de Eurovisión? A este festival, sinceramente, le he perdido la pista porque ya no lo entiendo, he visto lo que ha pasado estos días, evidentemente, ya no sé realmente qué es o que intereses hay en el festival, creo que, en un momento concreto, fue muy interesante pero, de alguna forma, en los últimos años se ha politizado un poco, no sé qué sentido tiene, antes había una fórmula que funcionaba que era Operación Triunfo, veías como los cantantes cocinaban su producto, eso funcionó unos años, se ha explotado a tope en muchos programas, y ya pasó. Sobre lo que ha pasado estos días pienso lo que ha pensado mucha gente sobre la canción ganadora, se han presentado canciones rompedoras y ha triunfado la música latina comercial, el perreo funciona.

Hay personas que van al teatro porque ya saben lo que van a ver, a otras les apetece ver novedades, ¿a usted le vienen a ver por qué saben qué tipo de espectáculo va a ofrecer? Normalmente la gente no sabe lo que viene a ver, y ese es un gran problema, cuando haces algo distinto y tienes ya una etiqueta creada, es más fácil, ¿yo qué soy?, monologuista, cantante, soy no sé qué, el problema con el que me encuentro es que hay que crear una etiqueta, hay otras personas que hacen lo que yo hago, los conozco, por lo tanto tienes que crear una etiqueta al mismo tiempo que vendes un producto y ese es un gran esfuerzo, lo digo mucho, esto es un espectáculo de comedia con música y hay personas que no se han enterado y lo manifiestan: “es que creíamos ibas a cantar esa canción….,”, tengo complicado eso de crear una etiqueta.

Para los cantantes la industria ha cambiado totalmente con la llegada de Internet, antes controlaban el mercado las casas de discos, ahora son plataformas como Spotifay, Youtube, etc, y además en los programas de televisión las promociones de novedades prácticamente no existen ¿como da a conocer sus espectáculos y las canciones que escribe? El problema de las televisiones es que la música no vende, lo que vende en las televisiones, relacionado con el mundo de la música, es el morbo, todo lo que hay detrás del mundo de la música y de los que hacemos música se intentó en programas como “El séptimo de caballería”, donde llevaban cantantes y eso no interesó a la gente, no lo veían.

Cuando llegaron las redes sociales todos los músicos dijimos qué bien porque se ha democratizado el mundo de la música, yo puedo hacer mi carrera y darla a conocer a través de las redes, aquí hay una realidad a medias, sí que puedes presentar tu carrera en las redes pero alguien te la tiene que apadrinar desde alguna otra parte, en las redes, si quieres hacer ruido, si quieres que le gente ponga la vista en ti , tienes que tener a alguien que te las mueva, y eso es lo de siempre, es dinero, son contactos, si tienes la suerte de que se viralice una canción tuya está bien pero incluso en ese momento tienes que procurarte una campaña fuerte para que eso se distribuya, en todo hay que invertir, no es todo tan democrático como parecía al principio.

Las casas de discos eran más previsibles y la industria se entendía, ahora, como estamos en una nueva etapa aún no entendemos cómo va todo eso, los que estaban antes llevando a los artistas en las casas de discos, grandes empresas y multinacionales, ahora están en las redes, ahora son los mismos, pero con otro nombres y en Internet.

¿Cuando surge su nombre artístico, “Pacoenlaluna”, y por qué? Me llamo Paco Ortega, había un cantante que cantaba rumbas y también mi nombre se asociaba mucho con el sur y no me identificaba con lo que yo hacía, pero principalmente porque ya había un cantante que se llamaba Paco Ortega, y me pasé a llamar Paco y la Luna, pero fue una cosa muy rara, muy literaria, era muy complicado. Una de mis características es que soy muy despistado, le explicaré un caso, vivía en Barcelona y fui a actuar a Girona, a la vuelta cogí el tren y a mitad de trayecto me dí cuenta que a la ida había viajado en mi coche y estaba regresando en tren.

Esa es la historia de mi vida, ahora estoy un poco más centrado, mis profesores siempre me decían: Paco estás en la luna, y me ha quedado Pacoenlaluna, me dije lo asimilaré y me lo tomaré como algo positivo, en la luna se pueden hacer cosas interesantes, como escribir canciones o guiones, y siempre asocio este despiste a que estoy todo el día creando, mi cabeza da vueltas muchas veces al día, y luego estás en la luna de una forma natural.

---------------- Imágenes: José Luís Martínez