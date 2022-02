La impresión térmica y sus usos, RollBrand Emprendedores de Hoy

En el campo de la impresión existen una gran cantidad de sistemas y de sistemas diversos, como la impresión digital, la impresión offset, flexografía, impresión tipográfica, serigrafía, impresión de grabado, etc. Cada una de ellas cuenta con puntos fuertes y aplicaciones idóneas, en función del material de aplicación y uso del mismo. Sin embargo, en este caso cabe hablar de un aspecto relacionado con la impresión térmica.

La impresión térmica es un sistema que imprime mediante la aplicación de calor, a través de un cabezal que desprende impulsos eléctricos sobre un ribbon o cinta de tinta seca para trasladar el pigmento del color sobre el soporte que se desea imprimir.

La impresión térmica La empresa RollBrand ha trasladado este sistema a una versión portátil asequible para las pequeñas empresas o individuos, gracias a su sistema de diseño y decoración que necesitan para producir personalización en cintas, adhesivos, plásticos, etc. En poca cantidad de volumen, según la ocasión, y con su logotipo para fortalecer su marca.

RollBrand es un sistema que hace uso de la conexión por bluetooth para conectar una mini impresora térmica y su propia tablet, con su propio software de diseño fácil e intuitivo.

Dado que la tinta seca o ribbon es una tinta muy polivalente, es decir, que puede aplicarse a diferentes tipos de soporte, hay una gran variedad de materiales donde se puede imprimir. En el catálogo de RollBrand se encuentran varios diseñados para la personalización y decoración de productos, packaging y mucho más.

Todo tipo de soportes Los soportes textiles Se pueden encontrar tres variaciones: satín plano, satín bordillo y mate.

Las cintas satín bordillo son cintas textiles de altísima calidad italiana, con un proceso delicado de calandrado (planchado) que elimina la sensación de porosidad al tacto y consigue el mejor acabado satinado.

Las cintas satín plano presentan unas características muy similares a la cinta anterior. Sin embargo, se caracterizan por un elegante brillo exterior y una buena consistencia para decoraciones impresas.

Por otro lado, las cintas mate están hechas con un textil de poliéster único en el mercado, fabricado especialmente para superar procesos y tratamientos de lavados y tintados. Con cualidades insuperables de resistencia y perseverancia, siempre manteniendo la elegancia y la forma.

Los adhesivos Hay dos tipos: plásticos y de papel.

El adhesivo de plástico es un polipropileno amoldable a cualquier superficie, con adhesivo decorativo de resistencia.

Por otra parte, el adhesivo de papel tiene un acabado mate con adhesivo decorativo, es decir permite fijar el papel impreso, pero con resistencia moderada para poder reubicarlo o cambiarlo de posición si hace falta.

Los soportes ultraresistentes Estos son: el Durasín, Texmolad, Cinta Perlada y Cinta Cristalina.

El Durasín es un papel sintético ligero, suave, opaco, resistente al agua, a los productos químicos, la abrasión y al desgaste. Además, está fabricado a partir de polipropileno biorientado.

Después está el Texmolad, una cinta termoadhesiva de superficie lisa blanca. Este material es perfecto para etiquetas de prendas deportivas, ropa laboral, tiempo libre y publicidad, etc.

La Cinta Perlada está hecha de un material plástico semitransparente y tiene una superficie lisa y suave. Además, es un material muy flexible y resistente.

Por último, la Cinta Cristalina está formada de un material plástico transparente de superficie lisa y suave.

¿Cómo se pueden utilizar todos estos materiales? Hay muchas maneras de las que se pueden aprovechar al máximo estos materiales para decorar y personalizar diferentes creaciones.

Una de las aplicaciones más comunes es decorar ramos de flores u otras creaciones florales, además de todo tipo de packaging.

También cabe destacar la decoración de tartas y otros elementos de repostería, ya sea con cintas alrededor de la tarta o con adhesivos en el packaging.

Un uso muy concreto del Texmolad es la creación de etiquetas para botellas de vino. Su resistencia a la humedad y adaptabilidad a superficies diversas lo hacen perfecto para esta aplicación.

Ahora que ya se conoce la gran cantidad de posibilidades que hay, ya se puede desatar la creatividad con la impresión térmica y los soportes de impresión de RollBrand.



