Emcesa ofrece una cena romántica

Emcesa dispone de un amplio portfolio de productos que ayudarán a celebrar un ‘San Valentín’ por todo lo alto y que la velada sea todo un éxito. Con este menú sexy, para casa o restaurante, sólo queda montar una mesa perfecta, encender unas velas y poner esa música perfecta Hoy lunes se celebra San Valentín y la cabeza da vueltas en busca del detalle perfecto, ¿verdad?

Emcesa, empresa especialista en productos cárnicos, se pone en la piel de los lovers y saca sus mejores armas de seducción en la cocina para que puedas enamorar a la pareja, aún más, por el paladar.

En casa o en un restaurante, porque no importa el lugar sino la compañía, os proponemos un menú ideal con productos tan especiales que no solamente ayudarán a generar la conocida "hormona de la felicidad' sino también, por su carácter afrodisíaco, pueden contribuir (no garantizar, que eso ya dependerá de más factores) a que una velada romántica sea un éxito ¿Con ganas de celebrar San Valentín por todo lo alto?

Para empezar como entrante, la empresa toledana dispone de unas deliciosas brochetas de pollo y pollo adobado acompañadas de pimiento natural. Los pimientos tienen múltiples beneficios en la salud, ¿pero se sabe que existe un compuesto que aporta ventajas asociadas al apetito sexual? Esa es la capsaicina. Es un compuesto incoloro e inodoro sin sabor que se encuentra en cantidades variables en los diferentes tipos pimientos.

Para seguir, de plato principal existen unos suculentos rellenos: lomo de cerdo marinado relleno de frutos secos o a la riojana, aleta marinada con frutos secos o el pollo relleno. Y es que los alimentos ricos en proteínas aumentan la pasión y contribuyen a la producción de la hormona masculina, llamada testosterona. Además, los frutos secos como las almendras, los piñones o las nueces contienen un alto poder afrodisíaco. De hecho, los árabes afirman que las almendras es el mejor afrodisíaco para despertar la fogosidad en las mujeres.

Y para finalizar el postre: arándanos con helado de yogur. Por su riqueza en antioxidantes, los arándanos figuran siempre en lo alto de la lista de "alimentos super estrellas". Grandes amigos del cerebro y el corazón, ayudan a combatir el estrés, enemigo de las cosas del amor, pero también estimulan el apetito sexual, acelerando el metabolismo y aportando calor al organismo.

Sírvelos en la copa más bonita que tengas, coronados con una bola de helado de yogur y mucho chocolate negro rallado por encima.

Con estas originales ideas y fáciles de preparar pasarás, junto a la pareja, una cena de San Valentín como nunca antes habías soñado.