Médicos del Mundo recuerda que 4,4 millones de haitianos necesitan ayuda humanitaria El 23% de la población no tiene acceso a los servicios sanitarios esenciales

lunes, 14 de febrero de 2022, 12:04 h (CET) Médicos del Mundo recordó este lunes que 4,4 millones de personas en Haití, casi el 40% de una población total de 11,5 millones, necesita ayuda humanitaria. La combinación de terremotos, huracanes y pandemias, junto a uno de los sistemas sanitarios más precarios del mundo y unas elevadas cifras de violencia,, sitúan a Haití en una permanente “emergencia sanitaria”.

El pasado 14 de agosto un terremoto de 7,2 grados devastó el sur de Haití, causando importantes daños materiales y humanos. El balance de daños dejó más de 600 edificios derrumbados y más de 75.000 resultaron dañados, incluyendo casas, escuelas y centros sanitarios. Además, más de 2.000 personas perdieron la vida. Unas semanas más tarde, la tormenta tropical ‘Grace’ inundó los escombros y, a finales de enero sufrieron más temblores.

El 23% de la población no tiene acceso a los servicios sanitarios esenciales, según informó Naciones Unidas. El 40% de los que no pueden acceder a ella son menores de edad y el 65% son mujeres y niñas, lo que representa un aumento del 26% respecto a 2020.

Por otro lado, 71.500 haitianos padecen enfermedades infecciosas y crónicas y 456.000 habitantes viven con servicios de agua y saneamiento deficientes, lo que puede provocar diarrea aguda y tifus, o incluso cólera. Mientras que, la tasa de mortalidad materna es la más alta de América, con 529 muertes por cada 100.000 nacidos con vida.

