Desde que la historia es historia el boca a boca del pueblo considera que la mentira es el oficio más viejo del mundo. Si duda de la verdad, lea la Biblia y lo verá. Entre Castilla y León: ganó la claridad por su estilo a la hora de exponer problemas de España.



”Señor, líbrame de los labios mentirosos y de las lenguas embusteras”.

Panorama. Tal como se desarrolla la carrera de la degeneración política, su mediocridad y despilfarro, mejor será que confiemos solo en el sentido común y nuestra decisión de compromiso. Teniendo muy en cuenta que la cultura siempre vive bajo el peligro del asedio no conservador.

”Los labios mentirosos son abominación a Jehová; Pero los que hacen verdad son su contentamiento“.

Muchas de las actuaciones que actualmente se llevan a cabo en lo que se denomina democracia, si se hubiesen realizado durante el franquismo se entenderían por “normales”... En cambio ahora, en esta democracia incompleta no sabemos cómo explicárnosla nosotros mismos.

“Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad; que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo ni le acarrea desgracias a su vecino”.

Nos ha dicho su último adiós un creador genial de fino humor crítico -Camilleri es el escritor que ha logrado plasmar en sus novelas policíacas agudeza, ingenio y denuncia de, la manifestación expositiva de las situaciones sociales y lo que se amasa en el nauseabundo mundo de la corrupción de las mafias y la picaresca siciliana. Una fortuna literaria que permanecerá con nosotros. Porque:

“ El que quiere amar la vida Y ver días buenos, Refrene su lengua de mal, Y sus labios no hablen engaño; Apártese del mal, y haga el bien; Busque la paz, y sígala”.

No apruebo la lectura entretenida si es vulgar, que algo nos justifican con “Es lo que le gusta leer a la mayoría” Esto no significa que el género literario no pueda ser entretenido, todo lo contrario, pero teniendo muy en cuenta que el entretenimiento no reste calidad literaria.

“!Libra mi Alma, oh Jehová, del labio mentiroso, Y de la lengua fraudulenta!”. Porque: Pero los que hacen verdad son su contentamiento. El que anda en integridad y hace justicia, Y habla verdad en su corazón”.

El trabajo es con lo que satisfago mi cuerpo en aquello que se necesita para cubrir mis necesidades. La poesía y la literatura alejan mi alma, ¡oh Jehová!, del labio mentiroso. Y de la lengua fraudulenta. Ser en verdad el alimento sublime que llena la existencia.

“El Señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad”.

Sin imaginación no existe el riesgo y la vida es puro rubor dependiente de un botón de mando. Sin riesgo no existe el futuro sobre el filo de una navaja. Y la vida apenas si tiene sentido por lo aburrida que resulta.

“El perverso provoca contiendas, y el chismoso divide a los buenos amigos”.

No seamos ingenuos, la peor droga que puede padecer una sociedad es verse atrapada por el asfixiante terrorismo de la corrupción y la mediocridad. Ellas generan la adicción que conduce al desatino de la avaricia y la ruina de un pueblo sometido al azote de la publicidad consumista. En efecto,

«!” El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños; que se aparte del mal y haga el bien; que busque la paz y la siga».

Lo que sale de la persona es lo que la contamina. Porque de adentro, del corazón humano, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona.

“El de labios mentirosos disimula su odio, y el que propaga calumnias es un necio".

Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad.

¡Oh cazador Casado, que escándalo más sonado. Tu lugar en el Infierno está reservado. Me lo ha dicho Dante el sublime.