Los oros olímpicos inauguran la Lanzarote International Regatta Se da así el pistoletazo de salida hacia París 2024 para más de 140 regatistas de más de 30 países Redacción

@DiarioSigloXXI

sábado, 12 de febrero de 2022, 13:34 h (CET) La ceremonia de inauguración de la segunda edición de la Lanzarote International Regatta ha estado protagonizada este año por los propios regatistas olímpicos que se encuentran entrenando en las Islas Canarias de cara a París 2024.

Precisamente han sido dos oros olímpicos, la brasileña Kahena Kunze (49er FX) y el británico Dylan Fletcher-Scott (49er), quienes presentaron este viernes en el puerto deportivo de Marina Rubicón esta primera prueba del mundo del calendario de clases olímpicas de vela, dando así el pistoletazo de salida de esta competición internacional que congrega a más de 140 regatistas de más de 30 países diferentes que competirán a partir de este sábado, 12 de febrero, en las clases olímpicas 49er, 49erFX, ILCA 6, ILCA 7 y la nueva clase que está causando sensación: el iQFoil (tanto femenino como la masculino). “Estuvimos aquí el año pasado y fue una regata muy importante para nosotras”, declaró la brasileña, quien conquistó la medalla de oro de la clase 49er FX de vela en Tokio 2020 junto con MartineGrael.





Según Kahena Kunze, las condiciones de Lanzarote hacen de la isla canaria una base de entrenamiento perfecta, sobre todo para comenzar el ciclo hacia París 2024, sirviendo esta competición de entrenamiento.

“Estamos muy contentas porque el sitio es encantador para navegar y entrenar cosas muy específicas, ya que las condiciones aquí son constantes, lo que nos ayuda mucho en los entrenamientos de vela y es que esos detalles al final hacen la diferencia”, comentó Kunze. En su opinión, en Europa ahora hace mucho frío, por lo que “estamos aquí cada día apreciando la temperatura, el sitio, las olas, el viento… ¡todo!”, exclamó la regatista brasileña, quien también ganó la clase 49er FX en los Juegos Olímpicos de Verano de Río de Janeiro 2016. El equipo brasileño se ha propuesto ganar esta segunda edición de la Lanzarote International Regatta, aunque “en la vela también dependemos de otras condiciones más relacionadas con la naturaleza, pero haremos todo lo posible para llegar a lo más alto del podium”, afirmó la regatista brasileña.

Para el británico, Dylan Fletcher-Scott, que competirá en los 49er, Lanzarote “está un paso por encima” con respecto a otros lugares para entrenar en Europa, no solo por sus condiciones climáticas, “también porque el viento es consistente, siempre hay buenas condiciones de olas, el agua del mar es cálida y, en general, es un buen lugar para entrenarse porque se pueden practicar muchos deportes al aire libre. “Es emocionante volver a Lanzarote y a la segunda Lanzarote International Regatta, ya que tengo recuerdos muy bonitos; de hecho, deberíamos haber estado viniendo desde hace muchos años, pero volveremos cada año a partir de ahora”, incidió Fletcher-Scott, ganador de una medalla de oro en Tokio 2020 en la clase 49er, además de conseguir un sexto lugar en Río de Janeiro 2016. “Este año espero llegar al podium con mi nuevo compañero”, apuntó el británico.

Precisamente este año la Lanzarote International Regatta contempla 6 de las 10 modalidades olímpicas, aunque las primeras regatas las protagonizarán los iQFoil, las tablas voladoras que debutarán en París 2024, tanto las categorías masculinas como femeninas, “de las que ya disfrutamos un circuito de iQGames que inauguraron el circuito internacional hace dos semanas”, explicó Rafael Lasso, consejero delegado de Marina Rubicón, organizador del evento junto con la Federación Canaria de Vela y Dinghycoach.A continuación, navegarán las clases dobles: la modalidad femenina 49erFX y la masculina 49er; y, por último, los ILCA 6 y 7, que son las clases individuales. “El parte es bastante bueno, parece que navegaremos todos los días y la verdad es que ver la bahía llena de tantos barcos de las diferentes clases es un espectáculo, con personas de todo el mundo que vienen a visitarnos”, añadió Lasso.

Desde el Cabildo de Lanzarote felicitan a la organización por traer a la isla una modalidad deportiva que la sitúa en lo más alto de la élite del mundo de la vela, pero también a los participantes por elegir la isla y el puerto de Marina Rubicón para entrenar en la que “puede ser la antesala de los Juegos de París 2024”, destacóAlfredo Mendoza, consejero de Deportes, Obras Públicas y Planificación y Coordinación de Proyectos del Cabildo de Lanzarote, la cual patrocina el evento desde las áreas de Turismo y Deportes, junto con Promotur. En sus palabras, desde las administraciones públicas “apoyamos estas iniciativas público-privadas, junto con el binomio turismo-deporte que fideliza a las personas que nos visitan”, aseguró Mendoza. Desde el cabildo insular también agradecen el trabajo conjunto para “hacer realidad estas competiciones”, que además cuentan con una fuerte iniciativa privada y colaboradores como Naviera Armas, Cabrera Medina o el Hotel THe Volcán Lanzarote.



Desde la primera edición de la Lanzarote International Regatta, se ha consolidado la base de entrenamiento en la isla, ya que los regatistas vienen por temporadas y establecen un vínculo con la isla; de hecho, “ya muchos de ellos son medio conejeros”, expresó Rafel Lasso durante la rueda de prensa de presentación. El CEO de Marina Rubicón ha invitado a visitar el puerto deportivo y ver el evento que durará toda la semana hasta el próximo sábado, 19 de febrero. Entre estos participantes también destaca entre los oros olímpicos el holandés Kiran Badloe, medallas de plata como el francés Thomas Goyard (Windsurf) o de bronce como el español Joan Cardona (Láser) o el alemán Thomas Plößel (49er). “Hay ahora mismo en la isla muchos campeones mundiales, europeos y nacionales, pero también federaciones con base de entrenamiento olímpico, como España, Holanda, Francia, Gran Bretaña entre otras”, concluyó Rafael Lasso. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los oros olímpicos inauguran la Lanzarote International Regatta Se da así el pistoletazo de salida hacia París 2024 para más de 140 regatistas de más de 30 países ​Los mayores eventos deportivos de 2022 Acontecimientos deportivos como UEFA Champions League, Juegos Olímpicos de Invierno, Wimbledon o la Super Bowl, entre otros Tomás Elías González Benítez: “LA Rams juega la final de la Super Bowl en su estadio y ello supone una pequeña ventaja” ​Millones de espectadores de todo el mundo y una gran facturación sitúan a la Super Bowl como el evento deportivo más importante del año Nace la Liga AXA de natación paralímpica Está prevista la celebración de seis campeonatos y se barajan como sedes las ciudades de Sevilla, Valencia, Barcelona, Vigo, Oviedo y Madrid Fundación Atlético de Madrid crea la primera escuela de fútbol adaptado para niños con enfermedades raras y discapacidad Tiene como objetivo fomentar el desarrollo motriz y social de estos niños con necesidades especiales y hacer realidad su sueño de jugar al fútbol