La cadena de outlets urbanos Sqrups! inaugura una nueva tienda en Aragón, y supera las 50 a nivel nacional

viernes, 11 de febrero de 2022, 12:15 h (CET) En 2021 salvó de la destrucción, y vendió, a precio de saldo, más de 11 millones de artículos en perfectas condiciones para su consumo y sin haber cumplido la función para la que fueron elaborados La compañía Sqrups!, cadena especializada en productos low-cost derivados de stocks, restos de series, liquidaciones, excedentes de fabricación o siniestros, inaugura una nueva tienda, esta vez en Aragón, región en la que la compañía busca nuevas oportunidades de expansión.

La compañía ha inaugurado esta tienda en la calle Martínez Vargas, 11 de Zaragoza. Se trata de un establecimiento que operará bajo el régimen de franquicia y que cuenta con 230 m2 de superficie y 75 personas de aforo.

A partir de ahora, todos los zaragozanos que lo deseen encontrarán en Sqrups! una oferta de más de 1.000 referencias con un precio medio de 0,80 euros, todas ellas procedentes de stocks, restos de series, liquidaciones, excedentes de fabricación o siniestros, en una oferta que se renueva constantemente, incorporando una media de 50 productos nuevos a la semana de alimentación, droguería, papelería, moda, calzado, jardín, menaje o electrodomésticos.

Sqrups! ofrece además una garantía de devolución de 30 días, y su oferta se renueva constantemente, incorporando una media de 50 productos nuevos a la semana de alimentación, droguería, papelería, moda, calzado, jardín, menaje o electrodomésticos.

El 40% de estos artículos proceden de empresas españolas y el resto de fábricas europeas. En muchos casos, se trata de unos excelentes vinos franceses que no pueden venderse en el canal tradicional por un cambio de packaging, o unas ofertas de café italiano que han quedado de una promoción, etc. En resumen, la compañía afirma que la vida media de su producto oscila entre unas pocas horas, y las dos semanas en el 90% de los casos.

Gracias a este modelo de negocio, la compañía evitó en 2021 la destrucción, y vendió a precio de saldo, más de 11 millones de artículos en perfectas condiciones para su consumo y sin haber cumplido la función para la que fueron elaborados.

La compañía supera así las 50 tiendas, entre propias y franquiciadas y se posiciona como la primera cadena de un sector que en Estados Unidos cuenta con más de 3.000 establecimientos: el sector del outlet urbano.

De mirar los precios, a mirar los beneficios para el planeta

“Sqrups es, desde su fundación en 2014, una empresa 100% comprometida con la economía circular” afirma Iñaki Espinosa, fundador de la compañía. Todos sus productos proceden de stocks, de restos de serie, liquidaciones, excedentes de fabricación o de siniestros de múltiples sectores, por lo que cada día la oferta de la compañía varía, y lo que hoy puede comprarse, quizá mañana ya no esté disponible.

En concreto, el pasado ejercicio la compañía rescató de acabar en la basura 7.440.538 fueron productos de alimentación, -787.000 Kilos de alimentos sólidos y 1.707.000 de bebidas y alimentos líquidos-, entre ellos, 151.912,06 kg de conservas, 43.735,18 kg de galletas y artículos de desayuno o 1.083.631,04 L de refrescos y bebidas sin alcohol, muchos de ellos zumos. En la categoría de droguería la compañía salvó de la destrucción más de 5.340 litros de ambientadores; 42.983,86 L de detergentes; 16.491,59 L y 1.533,64 Kg de limpiadores y jabones para el hogar; 8.198,49 L y 13.189,09 Kg de productos de higiene personal. La sección de papelería es otro apartado especialmente sensible para la compañía española. En este ultimo año, Sqrups! salvó de la destrucción más de 95.000 libros; 144.000 bolígrafos y rollers; 23.000 rotuladores y marcadores; 18.000 lapiceros y portaminas; 330.000 cuadernos y resmas de papel, 23.000 mochilas, o 150.000 artículos variados de material escolar.

“Tradicionalmente, el cliente de Sqrups! ha valorado la oportunidad de comprar primeras marcas a precios de chollo. Sin embargo, en los últimos meses, y sobre todo desde que se anuncio la celebración en España de la Cumbre del Clima, cada vez es más frecuente escuchar en las tiendas la satisfacción de los clientes de poder comprar artículos de alimentación, droguería, papelería, moda, calzado, jardín, menaje o electrodomésticos que, hasta ahora, iban directamente a la basura”, afirma Iñaki Espinosa, fundador de la compañía.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.