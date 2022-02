Decenas de escolares se inspiran en el Real Jardín Botánico con científicas pioneras Menos del 30% de los investigadores del mundo son mujeres. Además, están peor pagadas y no avanzan tanto en sus carreras en comparación con los hombres Redacción

viernes, 11 de febrero de 2022, 13:11 h (CET) Decenas de escolares de 4º a 6º de Educación Primaria de varios centros educativos de la Comunidad de Madrid han participado durante esta jornada en la actividad “Científicas que nos inspiran”, programada por el Real Jardín Botánico (RJB) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia que se celebra este 11 de febrero.

El alumnado participante ha conocido a algunas de las científicas que a lo largo de la historia realizaron importantes descubrimientos pero que quedaron sepultados por el peso masculino que siglos atrás tenía en la ciencia o han permanecido ocultos varios centenares de años solo por el hecho de que la protagonista de esos avances científicos era una mujer.



Las investigadoras y técnicas del RJB-CSIC Eva García Ibáñez, que desarrolla su labor en el Herbario;Yolanda Ruiz León, responsable de la Unidad del Laboratorio; Paloma Ruiz de Diego, que está realizando su tesis doctoral en este centro; y RicardaRiina, científica titular del CSIC en el RJB, han llevado a cabo una presentación teatralizada de mujeres científicas que han inspirado sus carreras profesionales así como del trabajo diario de una botánica.

Esta actividad divulgativa, organizada desde la Unidad de Programas Educativos y la Comisión de Igualdad del Real Jardín Botánico bajo la dirección de María Bellete Irene Fernández de Tejada de Garay, ha permitido también a los escolares participantes realizar su propio pliego de herbario y participar en un concurso de dibujo ilustrando a esa científica que más les inspira. Los ganadores de este concurso recibirán como premio entradas para asistir con su familia a una actividad educativa que organice el RJB durante este primer semestre de 2022.

Para hacer frente a esa brecha de género que aún existe en los diversos campos de la ciencia y reconocer la trayectoria de todas aquellas mujeres que han contribuido en el mundo al avance de la ciencia y la tecnología, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió el 22 de diciembre de 2015 designar el 11 de febrero como Día Internacional de la Mujer y la Niña y la Ciencia.

A pesar de que la situación en la actualidad ha mejorado, todavía existen significativas diferencias. Menos del 30% de los investigadores del mundo son mujeres. Un porcentaje que, además, está peor pagado y no avanza tanto en sus carreras en comparación con los hombres, según datos de la UNESCO.

