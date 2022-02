El boom de las manualidades durante la pandemia Muchas personas han aprovechado las horas en casa para explotar su creatividad Redacción

jueves, 10 de febrero de 2022, 17:32 h (CET) La difícil situación atravesada durante la pandemia tiene también su lado positivo en el que muchas personas han decidido emplear esas horas que se pasan en casa en realizar manualidades para las que antes se excusaban con falta de tiempo.

Lo saben bien en empresas como Arte Vértice, donde mucha gente que ha descubierto las manualidades como forma de ocio recurre para comprar material con el que explotar su creatividad desde la comodidad del hogar. Hay quien incluso se ha sacado un dinero extra con sus creaciones. Con el confinamiento este tipo de tiendas online han visto crecer el interés por los materiales relacionados con las manualidades en sus diferentes disciplinas.

La pasión por las manualidades continúa creciendo

Lo que para muchas personas comenzó como un hobby para aliviar el estrés del confinamiento parece que ha llegado para quedarse, ya que muchos han descubierto su pasión por unas creaciones que cada vez perfeccionan más. En la mayoría de los casos se trata de personas que ya tenían buena mano para las manualidades antes de la pandemia y que un día se dieron cuenta de que dedicándole algo de tiempo recibían más de lo que entregaban. Desde entonces, han estado desarrollando diseños para sí mismos o para regalar a amigos o familiares.

Las manualidades son para muchos un refugio feliz en el que pasar las horas. Muchas de estas personas incluso han terminado formando parte de grupos y foros en los que compartir trucos, opiniones, consejos, aprender técnicas, etc. Y es que es otra de las lecciones que nos ha dejado la pandemia: el dar el salto al mundo online para nuestras gestiones y compras de forma cómoda y segura.

El distanciamiento no tiene por qué significar aburrimiento

Las personas han demostrado su capacidad de resiliencia, sobrellevando con buena actitud una pandemia que ha hecho que hayamos tenido que reducir las relaciones sociales y pasar más tiempo a salvo en casa. En este contexto, muchas personas se han centrado en crear manualidades con materiales como rotuladores, acuarelas, masilla, cordones, barniz, aerógrafos, carboncillos… Dándole un giro a la situación y centrándose en creaciones que se pueden hacer fácilmente desde casa.

Se pueden hacer accesorios para decorar la casa, para regalar un detalle creativo y lleno de amor o para compartir un tiempo con los más pequeños de la casa haciéndoles muñecos de fieltro o decorando sus ropas. Hay todo un abanico de posibilidades para hacer. Es también una oportunidad para despertar su imaginación mientras se cuida de la economía, ya que resulta más económico cuando somos nosotros quienes compramos los materiales y creamos nuestros propios accesorios, que además tendrán un toque muy personal.

Amantes de las manualidades

Para muchos, pasar más horas en el hogar ha sido un reto y es ahí cuando se ha encontrado una vía en emplear esas horas en hábitos como la lectura, cocinar o hacer manualidades para distraer la mente y hacer de paso que esas horas sean productivas.

En internet se pueden localizar muchos tutoriales con las indicaciones para desarrollar paso a paso las creaciones. Hacer manualidades sirve para relajarse y evadirse de la monotonía de las horas en casa pero es que además muchos han descubierto que esta actividad les ayuda mucho a desestresarse y desconectar del trabajo, porque tenemos que poner toda nuestra atención en lo que estamos haciendo y dejamos a un lado esos otros asuntos.

Y es que hacer trabajos manuales es algo que se incluye en determinadas terapias psicológicas, como una manera de volcar la atención en algo productivo y que proporciona la satisfacción de llegar a una bonita creación que hemos hecho con nuestras propias manos.

