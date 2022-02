​Entretenimiento digital, un sector en auge No solo se centra en el sector de los videojuegos, pues abarca un amplio espectro de contenidos, como música, vídeos, películas y juegos de apuestas, entre otros Redacción

martes, 8 de febrero de 2022, 10:16 h (CET) En la actualidad, el sector del juego y el entretenimiento online está creando experiencias digitales increíbles, convirtiéndose en una industria que despunta como nunca. En este ámbito, Internet y tecnología digital han formado un tándem perfecto e imparable que atrae a millones de personas en todo el mundo y que ha experimentado un importante crecimiento coincidiendo con el inicio de la pandemia, circunstancia que ha obligado a muchos habitantes del planeta a permanecer aislados en el hogar durante largas horas de confinamiento y a conectarse a una oferta de ocio virtual cada vez más variada y atractiva.



Según una reciente informe de la Dirección General y Ordenación del Juego, en 2020 el número de jugadores online activos creció más de un 8% respecto al año anterior. El hecho de que el consumidor haga cada vez más uso de plataformas digitales para entretenerse ha provocado que los modelos de negocio en este sector hayan sufrido un cambio radical, obligados a competir en un mercado que pugna por ofrecer cada vez una mayor calidad y variedad en sus contenidos.

El mundo del entretenimiento digital no se centra únicamente en el sector de los videojuegos, pues abarca un amplio espectro de contenidos, como música, vídeos, películas, series y juegos en línea, entre otros. Entre las opciones más populares de entretenimiento digital se encuentran los juegos de tragamonedas con dinero real, pues ofrecen experiencias rápidas, emocionantes y fáciles de jugar. En esta modalidad de juego no existen complicadas reglas ni estrategias que es necesario saber dominar, tan solo se ha de seleccionar una apuesta y hacer girar los rodillos.

Aunque se trata de juegos sencillos, los juegos de tragamonedas ofrecen características diferentes que los hacen únicos. Cuentan con una gran variedad de temáticas inspiradas en imaginativos escenarios o en conocidas películas, cuentos, mitología, deportes, aventuras, personajes fantásticos, etc.

Otro de los alicientes es la posibilidad de ganar. Para ello lo mejor es elegir el juego que mejor se adapte a cada estilo y presupuesto. Es importante tener en cuenta que los juegos de tragamonedas son un entretenimiento y no una vía para ganar dinero, por lo que nunca se ha de arriesgar más de lo que se puede llegar a perder.

El fácil acceso al entretenimiento digital es otra de sus grandes ventajas. Para disfrutarlo no es necesario realizar desplazamientos hasta locales físicos, pues se puede jugar online cómodamente desde cualquier lugar y a través de cualquier dispositivo: un ordenador, una tableta, un móvil…

