lunes, 7 de febrero de 2022, 13:07 h (CET) Livetopic arranca el año con una nueva imagen y un cambio completo en su web que ayudará a los usuarios a saber qué capital asegurar en tan sólo 3 pasos. La startup va un paso más allá de lo que existe en el mercado y recomienda al cliente que capital contratar Livetopic, la insurtech gallega que nació como el primer asesor financiero online del mercado, da un cambio completo a su web con el fin de centrarse en recomendar al usuario el seguro de vida que necesita. Mediante un breve cuestionario, Livetopic es capaz de recomendar un producto de vida adaptado a las necesidades de cada usuario. La idea fundamental es que cada persona sepa qué cantidad debe asegurar para afrontar su futuro con tranquilidad, de forma online rápida y sencilla.

La importancia de los seguros de vida

Hasta septiembre de 2020 en España había más de 20 millones de pólizas de vida en vigor y sólo en ese año, se pagaron más de 1.275 millones de euros en indemnizaciones. Estos datos ponen de manifiesto que los seguros de vida son un producto esencial que aporta protección en caso de fallecimiento y también frente a una situación de incapacidad.

A pesar de tratarse de un producto popular y necesario, contratar un seguro de vida suele ser una tarea incómoda, muchas veces tediosa y para colmo, que suele llegar a nuestras vidas sin un manual de uso. Nadie sabe a priori qué cantidad necesita asegurar. Cerca del 50% de los seguros de vida se contratan únicamente vinculados a la deuda con un tercero, normalmente el banco (hipoteca, préstamos, etc.)

Conscientes de que los usuarios necesitan información y formación para entender un enrevesado sistema en el que las grandes entidades priman sus propios productos por encima de las necesidades de los usuarios. Livetopic cambia su propuesta para facilitar la contratación de este producto y ofrecer recomendaciones adaptadas a cada persona.

La insurtech utiliza un sistema algorítmico basado en Inteligencia Artificial que combina información económica y la situación personal, laboral y financiera de cada usuario para devolver la cantidad recomendada que cada uno necesitaría cubrir para asegurar su futuro.

"Todos deberíamos tener derecho a recibir recomendaciones que nos ayuden a asegurar nuestro futuro. Las recomendaciones de Livetopic están al alcance de todos, por eso son gratuitas y totalmente online." Antonio Casal (CEO de Livetopic)

Las necesidades de los usuarios como foco central

El cambio en la web de Livetopic busca transformar la forma en la que, hasta ahora, se vendían seguros de vida:

"Queremos ayudar al usuario a saber qué y cuánto necesita. Las compañías de seguros tradicionales, ofrecen un seguro sin analizar qué es lo que realmente necesita cada persona con el único objetivo de colocar su producto.

En Livetopic, empezamos por conocer a los usuarios para poder tener claro cuáles son sus necesidades reales y en base a estas, aportarles una recomendación personalizada para que puedan asegurar su futuro. Tendrás el seguro de vida que necesitas y en la forma que lo necesitas".

Para la startup, cambiar la perspectiva y centrar la venta de seguros de vida en un análisis de las necesidades reales de cada usuario es clave para una comercialización transparente y un proceso de venta diferencial con respecto a lo que hasta ahora se hacía en el mercado.

En este nuevo modelo siguen apostando por conservar su esencia de asesoramiento y recomendación. La gran diferenciación es que ahora ofrecen una nueva funcionalidad a sus usuarios: la posibilidad de contratar un seguro de vida 100% online, sin complicaciones, sin intermediarios y sin letra pequeña.

Sobre Livetopic

Livetopic es una startup gallega fundada en 2017 por emprendedores vinculados al sector de la banca y los seguros. Su leitmotiv siempre ha sido "Ofrecer al usuario el mejor asesoramiento online, independiente y gratuito mediante recomendaciones y sugerencias adaptadas a sus necesidades con el objetivo de asegurar su futuro." Cuentan con el respaldo financiero de socios industriales (Medicorasse correduría del Colegio médico de Barcelona) y conocidos Business Angels como Carlos Blanco, Telmo Pérez, Sixto Arias y directivos en activo del sector asegurador (José Luis Calderón).

