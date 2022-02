El reto de la digitalización de las empresas en Internet Hay que poner el foco en el marketing digital Redacción

sábado, 5 de febrero de 2022, 12:21 h (CET) En los tiempos que corren, la digitalización de las empresas está a la orden del día. Son muchos los negocios que hasta hace poco eran puramente físicos y que, a raíz de la situación actual, se han tenido que lanzar a la piscina del mundo digital y online.

Pero no todos han sabido hacerlo bien y, como resultado, nos encontramos con webs y perfiles en redes sociales que más que una solución, son un auténtico repelente de usuarios y clientes. Se trata de un error por adaptación apresurada, que puede crear lafalsa idea de que estar en Internet no sirve para nada.

Esto dista mucho de la realidad vivida por aquellas empresas que sí han sabido aprovechar la oportunidad y obtener beneficios de ello. ¿Cuál es entonces la diferencia clave? Una buena gestión del marketing digital.

Para desarrollarse en Internet, hay que poner el foco en el marketing digital

El marketing digital engloba estrategias en diferentes canales online para mejorar la presencia en Internet. Esto puede ayudar a los negocios a llegar a más gente que pueda estar interesada en sus productos o servicios y conseguir así nuevos clientes.

El punto de partida es la web, que no solo debe presentar un buen aspecto visual, sino también estar bien construida a nivel interno. Tener una web creada de forma profesional puede evitar muchos problemas posteriores. Además, es el reflejo del negocio físico en el entorno online y la base sobre la que desarrollar las estrategias.

Una vez creada la web, no está todo hecho. Habrá que hacer un mantenimiento y optimizar todo lo que se pueda para que traiga resultados. Uno de los aspectos fundamentales está en proporcionar contenidos actualizados de forma periódica, para lo cual funciona muy bien tener un blog. Las palabras juegan un papel importante en todo esto, siendo las protagonistas en las estrategias de SEO y copywriting, por ejemplo.

Por otro lado están las redes sociales, que son otro pilar para la digitalización de los negocios en Internet. Debe haber una coherencia en todas las publicaciones, un mismo estilo de comunicar que vaya en línea con la empresa. Las redes sociales también requieren de un cuidado constante de cara a la comunidad online.

La publicidad online como atajo

El factor tiempo es el principal enemigo de las empresas que acaban de iniciarse en Internet. Las estrategias de marketing digital comentadas son una carrera de fondo en la que no se pueden esperar resultados inmediatos de primeras.

Para acelerar este proceso, existe un recurso que puede otorgar cierta ventaja inicial a estos negocios: la publicidad online. Haciendo una inversión en una o varias plataformas de anuncios online, se puede conseguir una mayor visibilidad al principio, para no partir de cero. Para llevarla a cabo de forma efectiva, se debe contratar a un experto en publicidad online para que gestione y optimice ese presupuesto invertido. De esta forma, se pueden conseguir resultados rápidamente (visitas, interacciones, conversiones, etc.)

La digitalización de una empresa en Internet lleva trabajo y dedicación, no es algo que se haga de la noche a la mañana. Pero también puede traer muchos beneficios y ofrecer un apoyo “salvavidas” en situaciones de incertidumbre o emergencia.

Hoy en día, este proceso de transformación digital resulta inevitable para cualquier empresa que quiera prevalecer en el panorama actual y perdurar en el tiempo.











