El nuevo Broker de Seguros del Grupo Seguros Generales permite comparar entre más de 70 aseguradoras

sábado, 5 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

Gracias a numerosas regulaciones, en España se ha conseguido un excelente estado de bienestar con el paso de los años.

Este ecosistema ha sido propicio para el auge de los tipos y extensión de los seguros cada vez más específicos en la sociedad.

Los usuarios ahora disponen de una abrumadora oferta de seguros entre cientos de aseguradoras, por lo que resulta complejo elegir qué seguro se adapta mejor a las necesidades de cada uno. En ese contexto, la empresa española Grupo Seguros Generales presenta su nuevo comparador de seguros online Seguros Broker, una iniciativa que permite a sus clientes comparar precios y coberturas entre más de 70 compañías aseguradoras en España. De esta forma, el usuario podrá encontrar la mejor opción de una forma rápida y sencilla.

¿Qué se puede encontrar en Seguros Broker? Dentro de la amplia gama de servicios que ofrece Seguros Broker, se pueden encontrar todo tipo de seguros, ya sea para vehículos como coches, motos, camiones, tractores o autocaravanas, como para impagos de alquiler, comunidades, hogar, de salud e, incluso, de mascotas, entre muchos otros.

Para acceder a sus servicios solo hay que ingresar a la página web de Seguros Broker, donde se puede acceder a una asesoría totalmente gratuita de mano de comerciales especializados en el tipo de seguro escogido, ya sea a través del chat directo, WhatsApp o por teléfono. Seguros Broker compara precios y coberturas de seguros, ofreciendo multiples presupuestos entre más de 70 compañías aseguradoras en España como Allianz, Caser, Fiatc, Generali, Helvetia, Liberty, Mapfre, Pelayo, AXA, PlusUltra, Catalana Occidente, Ocaso, Reale, entre otras. Además, sus servicios tienen cobertura en todo el país.

¿Qué diferencia a Seguros Broker? El Grupo de Seguros Generales es uno de los principales grupos de intermediación de seguros en internet en España. Fue uno de los primeros en la comparación de seguros online en el país. Actualmente, cuenta con más de 14 años de experiencia en el mundo de la comparación de seguros online. Además, el grupo está formado por más de 100 páginas web siendo uno de los principales comparadores de seguros online.

Seguros Broker ofrece más de 20 tipos de seguros y es una empresa independiente de las aseguradoras, lo cual les permite ofrecer un servicio sin ataduras y de calidad buscando los mejores seguros para sus clientes, siempre adaptados a las necesidades de cada uno. Asimismo, sus servicios son gratuitos, por lo que sus clientes no tienen que pagar ningún tipo de comisión ni sobrecoste por el servicio ofrecido por el Grupo. Por otro lado, si en algún momento el cliente no se siente conforme con el seguro que tiene, puede cambiar de compañía siempre que quiera, dentro de las condiciones legales del seguro contratado.

Recordando aquí ahora… Que para solicitar la no renovación de un seguro se está obligado a preavisar a la compañía con un mínimo de 30 días antes de la renovación.

Con todo ello, Seguros Broker permite a las personas encontrar aquel seguro que se adapte a todas sus necesidades, haciendo que cada una de ellas pueda vivir tranquila, sabiendo que cuenta con la mejor cobertura ante cualquier riesgo.

Blog de noticias de seguros Seguros Broker cuenta con su propio blog de noticias de seguros donde de forma totalmente objetiva se publican noticias de interés general relevantes del mundo del seguro. Un nuevo canal donde obtener información certera, veraz e imparcial.

Doble garantía Al contratar un seguro a través de Seguros Broker, el Grupo Seguros Generales asesorará y defenderá los intereses del cliente frente a las compañías aseguradoras, ante cualquier controversia que pueda surgir a la hora de dar o interpretar un siniestro o hacer uso de las coberturas de la póliza.

Por todas estas ventajas, Seguros Broker del Grupo Seguros Generales es posiblemente es uno de los mejores grupos de seguros en internet.

