Visitar la bodega de Obergo o una experiencia singular en el Somontano

viernes, 4 de febrero de 2022, 11:08 h (CET) Las diferentes visitas que ofrece Bodegas Obergo tienen algo en común: ejercitar los cinco sentidos de quienes deciden acercarse a la parte alta del Somontano Bodegas Obergo, ubicada en el prepirineo aragonés y a 30 km de Barbastro, ha decidido dar a conocer sus vinos en primera persona. Para ello, ofrece la posibilidad de visitar bodega e, incluso, escoger entre cuatro modalidades de visita. Distintas formas de disfrutar de una experiencia con el vino como gran protagonista, todas ellas pensadas para que el recuerdo de la vivencia perdure para siempre.

Los vinos de Obergo provienen únicamente de viñedo propio, la mejor forma de mimar cada una de sus parcelas situadas en la parte alta de la D.O. Somontano. Con rendimientos muy bajos, la mayoría de sus caldos son de producción limitada, logrando vinos tintos, blancos y rosados que despiertan admiración entre todos aquellos que los catan.

Catar un vino o una excelente forma de ejercitar los 5 sentidos

El vino es capaz de estimular todos los sentidos. Más aún si se cata al visitar su propia bodega o directamente en su viñedo. Conscientes de ello, en Bodegas Obergo ofrecen cuatro grandes formas de activar cada sentido:

- El del tacto, al coger una botella y percibir su temperatura.

- El de la vista, para determinar el cuerpo o la edad de un vino.

- El del olfato, que evoca recuerdos que llevan a uno o varios aromas.

- El del gusto, para disfrutar en boca del vino.

- También el del oído, porque al descorchar una botella realmente se enciende este sentido.

4 experiencias para activar los 5 sentidos

- Experiencia Obergo

En Bodegas Obergo son conscientes que el mejor modo de conocer su modo de entender el vino y conocer su historia es hacerlo de cerca. Esta visita de 1h 30 min de duración incluye la cata de 3 vinos en total. Primero, en los jardines de esta bodega familiar, y posteriormente en la Sala Mirador, desde donde se aprecia todo el Valle de Secastilla y los diferentes picos del Pirineo. Simplemente impresionante.

- Experiencia Premium

Subir hasta el viñedo de Obergo para catar su vino, y después hacer lo propio desde la propia barrica, es una experiencia única que vale la pena vivir. Incluye la cata de un chocolate Premium. En definitiva, el disfrute de dos naturalezas distintas con una cultura común durante 2 inolvidables horas.

- Experiencia Conviértete en enólogo por un día

Pensada para grupos a partir de cuatro personas, nada mejor que organizar una competición en la que dos equipos tengan una misión tan original como divertida. Tras descubrir en barricas la técnica de la elaboración del vino, cada grupo tendrá que crear el suyo propio. ¡Siempre hay premio para el mejor vino!

Experiencia personalizada

Vivir nuevas sensaciones relacionadas con el vino junto con la familia, los amigos o los compañeros de trabajo resulta siempre sorprendente y muy enriquecedor. Por ello, disfrutar de una visita privada con una organización personalizada también es posible. En Bodegas Obergo adaptarán el encuentro según las características del grupo y también sus preferencias. Porque el mundo del vino ofrece múltiples posibilidades y merece la pena conocerlo a medida.

Algunos recuerdos tras visitar la bodega de Obergo

A continuación, algunos ejemplos de lo que dicen sobre las visitas a Bodegas Obergo en Google Maps:

“Vaya sorpresa nos hemos llevado con esta bodega, tanto por la calidad del vino como por el trato recibido. Nos han sorprendido sus viñedos de garnacha de 1936 en un entorno muy bonito. Muy recomendable para poder ir en familia”. Javier.

“Una visita sorprendente, muy cálida. Pequeña bodega de poco volumen, con la ilusión, entusiasmo y entrega para que sus vinos lleguen a todas partes de mundo. Grandes vinos, para todos los paladares y bolsillos. Y como no, hacer mención de nuestro guía, Alex, trasmitiendo y compartiendo esa pasión y secretos que tiene este misterioso mundo del vino. Gracias por hacer un disfrute de esta visita”. Chelo.

“Excelentes vinos. Si quieres visitar una buena bodega cerca de Barbastro, 100% recomendable”. Natalia.

