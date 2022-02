Matrix Reseña cinematográfica Tania Serrulla Aguilar

@tanysagui

viernes, 4 de febrero de 2022, 11:16 h (CET) El 2022 viene fuerte y nos recupera una de esas sagas memorables, un hito del cine, que hace recordar a los fans como a los de Harry Potter o El señor de los anillos, que el cine todavía vive. Vemos ahora memes de Keanu Reeves, algo entrado en años y con el pelo largo por las exigencias de la nueva saga que le ha devuelto al cine después de un largo parón con Jon Wick.

El universo Matrix se concibe ahora como un metaverso donde la acción transcurre más directamente, con los efectos ralentizados y los “viejos tiempos”, esta vez sin parafernalias, sin exquisiteces. Vamos al grano de todo Neo y vamos a saltar que no tenemos tiempo y ya te lo conoces,lo que antes nos contaron en veinte minutos ahora nos lo recuerdan en tres, mismo inicio, mismo proceso, mismo efecto en el espejo y misma paranoia, en un rocambolesco sistema en el que te facilitan las claves para que el usuario pueda confeccionar su propia matrix; conocer el código y domesticarlo, descifrarlo, basta para entrar y asaltar Matrix.



¿Pero qué es Matrix? Es difícil de explicar, hay que tomar una pastilla y adivinar hasta donde llega la madriguera de conejo porque Matrix nos rodea, esta por todas partes pero ¿es real o es ficción? El señor Thomas Anderson ha desarrollado un videojuego inspirado en la Matrix que él recuerda y la importante empresa para la que trabaja le propone crear la continuación. Entonces Anderson empieza a revivir todo el fenómeno que un día le llevó a enfrentarse al Agente Smith y a conocer el amor de su vida mientras el Dios del sueño insistía en ver en él a El elegido.

Neo busca su verdad, su Trinity y el agente Smith, ahora más joven y representado en la figura de otro actor, le busca a él para ponerle la soga al cuello y convertirle en un deshecho, un residuo informático como ha querido siempre, ¿que buscas tú? aunque no será el único enemigo con el que nuestro eterno Neo tendrá que lidiar mientras recupera a Trinity e intenta liberar su mente. Los binarios, la elección y su ausencia, la luz y la oscuridad (El agente Smith y Neo).

Smith le dice a Thomas and Edson que ha perdido facultades y en parte le vemos como al Bond más cascado, esa artrosis, ese reuma….

Nos encontramos también nuevos conceptos y denominaciones resumidas en el nuevo paradigma cibernético: salteadores, sindientes, exiliados y frases explícitas recuperadas de la Matrix original pero la acción y el ritmo transcurre muchísimo más rápido y obliga al espectador a captar detalles y elementos rápidamente, conectando con la nostalgia emocional de una historia que se repite en bucle. Nuevos personajes de la llamada generación “centenial” que se descubren como sucesores de los remakes o boots de los que ellos mismos reniegan al principio liderando una alianza con las maquinas.

La historia original se adapta a las circunstancias actuales y entendemos la Cinta más como un videojuego dentro de la propia matriz como una creación del propio Neo que se sumerge en un constante debate interior entre la ficción y la realidad con fragmentos de la cinta original.

Lo mejor: Matrix tiene identidad y estética propias, esa música inconfundible y esa cascada de códigos verdes que marcó un hito. Y por supuesto, el rencuentro romántico de los dos. Esa química incontrolable e inconfundible.

Lo peor: un Neo perdido y desorientado, envejecido, más parecido a Jon Wick del que la productora afirmó querer hacer una franquicia unificada con un guion enrevesado que ya por si fue complicado en su día.

A destacar: la increíble y paradójica mentalidad pensante de Lana Wahocsky para crear semejante versión, anomaleum, cápsulas de Resurrección…

La escena: Prianka Chopra y su genial aportación al plan, es el único momento en el que se entiende todo.

¿Estás preparad@ para revivirlo todo? Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Matrix Reseña cinematográfica "Después del amor": La otra vida de mi marido Aleem Khan dirige uno de los grandes títulos británicos de la temporada, galardonado con cinco premios en los British Independent Film Awards, incluyendo el de Mejor Película El Meeting de Cine 2022 bate récord de asistencia Este evento reúne a cineastas de toda España 'Madres paralelas', 'El buen patrón' y 'Venga Juan', grandes triunfadoras de los Premios Feroz 2022 Cecilia Bartolomé ha recibido el Feroz de Honor 2022 Actividades de febrero 2022 en la Academia de Cine Se han programado las producciones nominadas a Mejor Película y los títulos que aspiran al Goya a Mejor Película Iberoamericana