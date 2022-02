Las mujeres moteras hacen suyo el asfalto Con independencia del sexo del conductor, las medidas no cambian para ninguno de estos sexos con respecto a las normas de seguridad Redacción

viernes, 4 de febrero de 2022, 08:45 h (CET) ¿Las motos son cosa de mujeres o de hombres? Pues parece que después de haber sido de dominio casi absoluto de los varones, las damas comienzan a ganar el pulso al sexo contrario. Especialmente en una ciudad como Barcelona donde la presencia de mujeres moteras crece a pasos agigantados. En concreto, una cuarta parte de las motos las llevan ellas, según un informe de Anesdor.

Pero, como decíamos, esto no ha sido siempre así. Sobre todo por circunstancias culturales en las que la moto parecía el bastión inexpugnable de los hombres o una mera cuestión de altura al no poder llegar cómodamente al suelo. Todos estos aspectos lastraban la confianza de muchas mujeres que querían subirse a una moto. Pero faltaba un último empujón y ya lo tenemos aquí.

Dado que la clientela se está volviendo heterogénea y ya no es eminentemente masculina, las diferentes marcas, como Yamaha, están trabajando por ofrecer modelos en los que tienen en cuenta detalles como la menor altura de la usuaria y, además, no resultan tan pesadas.

En cualquier caso, con independencia del sexo del conductor, las medidas no cambian para ninguno de estos sexos con respecto a las normas de seguridad. Así, además de la obligación de circular con casco, con el impuesto de circulación y el seguro de moto abonados, es preciso –además– agregar pantalones de protección, guantes homologados y un chaleco con airbag.

Moteras influencers para inspirar a toda una generación

Lo cierto es que el mal llamado sexo débil cada vez tiene más referentes y herramientas para empoderarse sobre dos ruedas. De esta manera, estas tienen a su disposición los consejos de Encinetti, una motovlogger con más de 20.000 suscriptores en su canal de Youtube que aporta consejos para las moteras, además de probar multitud de modelos y valorarlas para un público eminentemente femenino.

Sin duda, los consejos de esta avezada motera han servido para encender la mecha de la pasión por las motos de otras muchas mujeres que dudaban de dar el salto a este mundo repleto de velocidad y libertad.

