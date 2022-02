Schneider Electric presenta Infrastructure of the Future Comunicae

jueves, 3 de febrero de 2022, 18:05 h (CET) Conjunto de soluciones integradas para apoyar la urbanización verde, la movilidad eléctrica y contrarrestar las causas y efectos del cambio climático. El nuevo enfoque creará una infraestructura urbana más moderna, sostenible, eficiente, resiliente e inclusiva, acelerando la descarbonización global y promoviendo una mejor calidad de vida para todos Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión y automatización de la energía, presenta Infrastructure of the Future, un conjunto de soluciones integradas diseñadas con el fin de poner en marcha una infraestructura verde e inteligente.

Infrastructure of the Future es un potente enfoque integral destinado a impulsar los negocios y las economías del mañana al tiempo que aborda los desafíos de la urbanización global actualesy las causas y los impactos del cambio climático. Sus soluciones integradas abarcan software para información basada en datos, servicios para operaciones mejoradas y continuidad comercial, soluciones para movilidad eléctrica y tecnologías y programas ecológicos para acelerar la transición energética.

Necesidad de una infraestructura verde

"La infraestructura resiliente es un facilitador clave de la productividad y el desarrollo económico. Sin embargo, el cambio climático y el rápido crecimiento de la urbanización han hecho que sea aún más crucial para los gobiernos, municipios, propietarios de infraestructura pública, redes de energía y proveedores de transporte realizar inversiones bien planificadas en soluciones más inteligentes y ecológicas para respaldar el crecimiento económico", explica Frédéric Godemel, vicepresidente ejecutivo de Power Systems and Services en Schneider Electric.

"En una época de cambio climático, con desastres naturales cada vez más intensos y una urbanización acelerada, los sistemas de infraestructura se encuentran bajo una enorme presión de cara a proporcionar servicios resistentes y fiables. Dado que los entornos urbanos también dependen, en gran medida, de la capacidad de la infraestructura para gestionar la electrificación del transporte público, necesitamos una revolución verde en infraestructura para mantener el flujo de energía, el transporte en movimiento y proteger a las empresas y la sociedad contra el cambio climático", añade.

El creciente número de fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo es una de las principales causas de interrupción de la infraestructura de energía, agua y transporte. Esta interrupción tiene un coste de 300.000 millones de dólares en las empresas cada año. Además, con 6.000 millones de personas que se prevé que vivirán en áreas urbanas para el año 2050, la demanda de infraestructura resiliente y baja en carbono está aumentando. Las ciudades deberán gestionar la adopción masiva de vehículos eléctricos (EV), transporte público electrificado y edificios inteligentes provistos de fuentes de energía confiables y renovables y nuevas tecnologías de microgrids.

La expansión de la población y el crecimiento de la demanda de energía también darán lugar a demandas fluctuantes y al desarrollo de "prosumidores" de energía con fuentes de energía autogeneradas. Esto ejercerá más presión sobre la infraestructura energética envejecida, que deberá ser más eficiente y resistente para mantenerse a la vanguardia de la transición energética.

Infrastructure of the Future impulsada por medio de los datos

Infrastructure of the Future, especialmente diseñada para la infraestructura urbana, comprende un conjunto de soluciones de software abiertas e interoperables que ayudan a los propietarios de la infraestructura a unir el progreso y la sostenibilidad para todos, incluidos:

EcoStruxure™ para movilidad eléctrica: una solución conectada de extremo a extremo que va más allá de los cargadores de vehículos eléctricos, es fácil de instalar, mantiene la fiabilidad energética de los edificios y sirve para proporcionar una experiencia conveniente para los conductores de vehículos eléctricos.

ETAP Train PowerSimulation - eTraX™: herramientas de software validadas, fáciles de usar y flexibles para diseñar, analizar y gestionar la infraestructura ferroviaria de CA y CC de ETAP (parte de la cartera de software agnóstico de Schneider Electric).

Centro de operaciones unificadas de AVEVA: una solución central para operadores de infraestructura que transforma la sala de control en un espacio de trabajo colaborativo.

Servicios de energía y sostenibilidad EcoStruxure™: experiencia en energía y sostenibilidad para ayudar a las empresas a convertir la energía en un gasto controlable, aumentar la eficiencia y cumplir los objetivos de sostenibilidad.

EcoStruxure™ Microgrid Advisor: una plataforma de software de gestión de energía del lado de la demanda basada en la nube, que permite a los usuarios recopilar, pronosticar y optimizar automáticamente el funcionamiento de los recursos de energía distribuidos mediante algoritmos predictivos. Además, la premiada tecnología MV de aire puro sin SF6 de Schneider Electric permite hacer que los proyectos de infraestructura sean más sostenibles. Con una combinación innovadora de interrupción de vacío de derivación (SVI)TM y aislamiento de aire puro, la subestación de control de media tensión como SM AirSeT™ o RM AirSeT™ MV son alternativas ecológicas y digitales a la tecnología tradicional y reemplazan el gas de efecto invernadero SF6 con aire puro. La subestación de control SM AirSeT MV ha sido parte integral de proyectos como un sistema renovado de distribución eléctrica de media tensión para depósitos de autobuses eléctricos en Milán, Italia.

Todas estas capacidades forman parte de la cartera integrada de software y servicios de extremo a extremo de Schneider Electric que ayuda a los gobiernos, las ciudades y las empresas que participan en proyectos de infraestructura públicos y privados a hacerlos más inteligentes, ecológicos y eficientes para respaldar la demanda futura y ayudar a abordar y combatir los desafíos que plantea el cambio climático.

