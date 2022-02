El Meeting de Cine 2022 bate récord de asistencia Este evento reúne a cineastas de toda España Redacción

miércoles, 2 de febrero de 2022, 12:28 h (CET) El evento creado por Talkoo Films vuelve a batir récords y se posiciona un año más como evento de referencia en Madrid. Un lugar donde se concentran presentaciones, sesiones de pitching, networking y muchísimo talento en una misma jornada. "Cuando se creó el Meeting de Cine, existían muchos eventos y coloquios con cineastas consagrados, sin embargo, no existía ningún evento creado exclusivamente para impulsar a los nuevos talentos del cine. Hacía falta un espacio en el que fomentar la colaboración, donde los cineastas pudieran compartir sus proyectos entre iguales.". Y así nace el Meeting de Cine.

Un programa de categoría

El evento se dividió en 2 sesiones, durante las que se plantearon preguntas indispensables como ¿Qué le falta a tu proyecto para llegar a la pantalla? en la materclass de pitinching con Guillermo García-Ramos, donde se evaluaron en directo seis proyectos audiovisuales de diverso contenido y formato:

Serie de ficción “Level Up” de Sergi Jiménez

Serie de ficción “Eva y el Abedul del Edén” de Rosa Traisac

Largometraje documental “Au-dessus du silence” de Paul Fernández

Serie de comedia de ficción “Las mujeres son muy malas” de Chus de Castro

Largometraje thriller de ficción “70 veces 7” de Andrea Casaseca

Largometraje drama “Beroa” de Jesús Choya, Claudia Ortega, Alejandro Olea y Mario Díaz

O ¿Cómo empezar en la industria del cine?, durante la mesa redonda con Marieta Caballero, Pablo Santidrián y Natàlia Boadas.



En la sesión de la tarde tuvieron lugar las ya famosas Presentaciones del Meeting de cine, donde los ponentes compartieron su experiencia e iniciativas relacionadas con el audiovisual. Participaron:

Jenifer de la Rosa , directora del documental “Hija del volcán”

, directora del documental “Hija del volcán” Enrique Ortega , director

, director Valle Hidalgo , directora, creadora y actriz

, directora, creadora y actriz Eva Moreno y Cristina Urgel , productoras de Not Alone

, productoras de Not Alone Carla González , directora del documental “Más de la mitad”

, directora del documental “Más de la mitad” Isabel Royán , compositora

, compositora Azucena Baños (AMAE)

Y, como broche final, una conversación con los galardonados María del Puy Alvarado y Jesús Choya. Por supuesto, toda la jornada se pudo seguir en streaming y en redes con el hashtag #MeetingDeCine. Los ingredientes perfectos para crear un contexto en el que conectar, crear alianzas y gestar el futuro del cine.

Sobre los organizadores: Talkoo Films

Daniel y Marieta son dos productores audiovisuales que llevan trabajando juntos desde la adolescencia y fundaron la productora Talkoo Films. Han potenciado historias de creadores como La Vieja de Rush Smith con más de 15 millones de visitas, o “Acantilado” de Julu Martínez. Comparten la filosofía de que el artista crece en comunidad.



Ahora Daniel Villaseñor es productor en Noob del grupo Webedia, desarrollando contenidos para marcas con grandes talentos. Marieta Caballero ha escrito un libro, Instinto cineasta, una guía para empezar en el mundo del cine. A la par que sigue con su productora, tiene el objetivo de llevar a la pantalla sus propias historias de corte social y juvenil.



