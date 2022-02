Más de 220 “detectives del cáncer” acercarán la Ciencia en directo a escolares de todo el país La actividad tendrá lugar el próximo 8 de febrero y se realizará de forma virtual y en directo Redacción

miércoles, 2 de febrero de 2022, 11:59 h (CET) Con motivo del Día Internacional de la Mujer y Niña en Ciencia, la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) ha organizado la iniciativa ‘CONÓCELAS’, que conectará virtualmente a 220 científicas (‘detectives del cáncer’) con estudiantes de todos los rincones de España para que descubran cómo y quiénes son las nuevas generaciones de investigadoras en el campo de la oncología molecular.

La iniciativa ‘CONÓCELAS’ tendrá lugar el próximo 8 de febrero y se realizará de forma virtual y en directo. El objetivo principal es dar visibilidad a las científicas que investigan en cáncer de una forma dinámica e interactiva. “Estamos muy ilusionados por el interés que ha suscitado ‘CONÓCELAS’. El año pasado ya fue un éxito de convocatoria, y en esta edición 2022 tendremos todavía un impacto mayor porque hemos recibido solicitudes para contactar a más de 11.000 alumnos y alumnas y se han sumado investigadoras por toda la geografía nacional y en grandes centros de investigación en el extranjero”, indica Marisol Soengas, vicepresidenta de ASEICA y coordinadora general de este evento.

“Un objetivo importante es presentar mujeres investigadoras referentes, dinámicas y comprometidas con la ciencia, que explicarán en qué están trabajando y descubrirán a los pequeños qué es el cáncer y cómo funciona un laboratorio”, añade Luis Paz-Ares, presidente de ASEICA.

Las ‘Detectives’ en el mapa: un listado de las investigadoras en cáncer

ASEICA ha desarrollado un mapa interactivo que ubicará a las investigadoras en sobre cáncer en España y el extranjero. “Es el primero de este tipo”, comenta Ana Cuenda, de la Junta Directiva de ASEICA y coordinadora también de este evento. Ordenadas por Comunidades Autónomas, cada ‘Detective’ cuenta con una ficha en la que se recogen tanto referencias científicas como facetas más personales de las investigadoras participantes, más allá del laboratorio.

ASEICA ha generado otro segundo mapa, disponible en la página web de ASEICA, con referencias a los alumnos y alumnas que accederán a CONÓCELAS, ubicados por regiones.

Premios Fundación Merck Salud ASEICA

Como otras novedades a destacar, este año la Fundación Merck Salud y la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) han lanzado la convocatoria de los I Premios Fundación Merck Salud-ASEICA por el impulso de las vocaciones científicas.

Estos premios son dobles. Por una parte, se premiará a dos de los centros educativos que más se impliquen en esta iniciativa. Además, y con el objetivo de romper moldes y dar visibilidad a nuestras científicas, se concederán 40 Premios con ‘Nombre de Mujer’ a las investigadoras que participen más activamente en CONÓCELAS. “Decidimos que era importante establecer este tipo de reconocimiento, porque la gran mayoría de los premios en ciencia tienen nombre de varón”, menciona Soengas.

El 8-F, conectando con más de 11.000 estudiantes

Está previsto que el 8 de febrero cada centro educativo se conecte con una investigadora de ASEICA en charlas de tú‐a‐tú. El estudiantado podrá hacerlo desde sus propias aulas o desde casa sin ninguna infraestructura adicional.

A través de esta iniciativa, ASEICA pretende animar a todo el alumnado y, en particular, a las niñas y chicas de distintos niveles educativos a que se interesen por la Ciencia gracias a la oportunidad de hablar y preguntar directamente a investigadoras que son líderes en sus campos de investigación.

“Nuestra intención es que ‘CONÓCELAS’ ofrezca una visión fresca y diferente de la importancia del trabajo en un laboratorio que, en el caso de ASEICA, tiene como fin mejorar la salud de los pacientes con cáncer”, comentan las investigadoras María Caffarel y Verónica Torrano, coordinadoras también del evento.

