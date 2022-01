En Málaga, Cellumed Clinic, una de las mejores clínicas de Nanothermia contra el cáncer Emprendedores de Hoy

lunes, 31 de enero de 2022, 10:40 h (CET)

El cáncer continúa siendo una de las causas de morbi-mortalidad más importantes del mundo. En España, según la SEOM (Sociedad Española de Oncología Médica), se han detectado un total de 276.239 casos solo en el año 2021. Según esta misma institución, se espera que para 2040, la cifra de casos a nivel mundial llegue a los 30,2 millones, una estadística alarmante que únicamente encuentra un hilo de esperanza en los avances médicos que los profesionales de la medicina impulsan año tras año en el sector.

El equipo de Cellumed Clinic, clínica malagueña, ganadora de los Premios Nacionales Medicina Siglo XXI 2021 gracias a su innovación en oncología integrativa, ha sido la primera en desarrollar un tratamiento meritorio que ha demostrado con gran valía ser una gran opción para combatir el cáncer de una forma eficiente y de la mano de profesionales especializados en España, (además gozan de otros premios de prestigio, como la Medalla de Oro de los Reyes Católicos y el Premio a la Excelencia entre otros).

Centro médico de referencia internacional en Nanothermia/Oncothermia contra el cáncer como tratamiento de alto nivel con sello español El innovador proceso que lleva a cabo este equipo de profesionales con sus pacientes, además de tener en cuenta los métodos habituales de la oncología convencional, es integrar enfoques avanzados como la Nanothermia (también llamada Oncothermia) para desarrollar de forma más eficaz el procedimiento y conseguir mejores resultados, incluso pueden tratar al paciente con esta como única herramienta cuando el paciente es resistente a otros métodos como la quimio o radioterapia, demostrando también ser efectivo.

Esta tecnología, presente hoy en 34 países, ha sido introducida en España por el equipo de Cellumed Clinic, siendo pioneros en Marbella, Málaga, y nombrados por el fundador de Oncothermia como centro de referencia en España y Latinoamérica. El grupo de expertos de la unidad de oncología de Cellumed Clinic está formado por radioterapeuta, neurocirujano, especialista en tumores de cabeza y cuello, cirujanos oncológicos y oncopatólogos, con amplia experiencia en esta especialización médica, cuya filosofía es evitar efectos secundarios y conseguir la buena evolución del paciente no solo tratando el tumor sino preocupándose del cuerpo del paciente en su conjunto, pues tan importante para ellos es, según manifiestan, eliminar el tumor como preservar y aumentar la calidad de vida de los pacientes.

La gran novedad de este revolucionario método curativo que desarrollan radica en que no genera ningún efecto secundario, al tiempo que consigue eliminar las células cancerígenas de una forma selectiva a través de unos sistemas nanos, propiciando así que el paciente logre un mejor resultado, una evidente mejoría en su calidad de vida y en su sistema inmunológico, y dependiendo del estado y evolución, incluso la remisión completa de la enfermedad. Acuden a esta destacada clínica con sede en Marbella pacientes de toda Andalucía, resto de España e incluso de diferentes países.

Cellumed Clinic da gran importancia a la nutrición y a proteger el estado general del paciente La elección de un buen proceder para luchar contra esta enfermedad puede marcar una gran diferencia. Por ello, resulta necesario acudir a profesionales como los de esta clínica que, de forma adecuada y precisa, gestionarán convenientemente los pasos y pautas a seguir para lograr diferentes progresos y un restablecimiento de la salud.

Los expertos de Cellumed Clinic ofrecen además estudios celulares para adecuar la nutrición anticáncer al paciente, dosis altas de vitamina C intravenosa y otros cócteles vitamínicos bajo prescripción médica, amén de otras terapias personalizadas y tratamientos integrativos contra el cáncer basados en las necesidades celulares de cada paciente, apostando siempre por tecnología de última generación sin ningún efecto secundario, en un ambiente idóneo para el paciente, quien encontrará en las terapias de este centro clínico una vía para recuperarse y mejorar su calidad de vida.

