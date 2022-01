En memoria de los holocaustos humanos Jamás olvidemos que los primeros esclavistas fuimos nosotros, los hombres… Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

sábado, 29 de enero de 2022, 11:52 h (CET) Algo extraño está envenenando la convivencia del ser humano. Algo extraño está cegando la bondad humana. Algo, difícil de comprender, está utilizando “lo recibido gratuitamente”, para exterminar la inocencia, la ilusión, la esperanza, la familia, el futuro… Algo, con nombre y apellido, avanza lentamente, acompañado siempre por el “silencio cobarde” de una sociedad que se apellida así misma “avanzada”.

La barbarie “hitleriana”, sólo fue un fotograma más de la terrible película de la humanidad, siempre decidida a caminar pisando cabezas y pueblos;unas veces por un afán, sin límites,de poder, de riqueza, de imperialismo y otras por un sentido de supremacía racista, que es peor. La historia de la humanidad, por un “algo” que llevamos dentro, propio de una idiosincrasia tumoral, ha estado plagada de barbaries, de exterminios y de inquisiciones, aseguradoras de ciertos “status” sociales.

La esclavitud de mil nombres y figuras, desde Roma a las Américas, pasando… por los eriales desérticos de ciertas creencias apisonadoras de las libertades…, por las sociedades petroleras y mineras de África, donde la vida del obrero no tiene valor humano sino rentabilidad…, por los Estados en los que su “nativos” pasan a ser “objetos infravalorados y trasnochados”…, por las Naciones de pensamiento único, en las que la persona es un bien útil al servicio de un organigrama totalitario…, por, simplemente, esas sociedades que presumen de liberales pero lo primero que hacen en su estructura son las escaleras, para diferenciar categorías…

Memorizar la HISTORIA para, por lo menos, no engañarnos a nosotros mismos. Memorizar la HISTORIA para, por lo menos, no creernos superiores, en la actualidad. Memorizar la HISTORIA para, poder preguntarse ¿dónde está la ESENCIA de la bondad y sensibilidad humana?...

Sinceramente, creo que esa ESENCIA se encuentra en las personas. La ESENCIA no se desarrolla, por cobardía, por miedo ypor falta de ilusión. No se desarrolla porque la tierra está siendo abonada con monedas etéreas, de paraísos invisibles.

La humanidad poco a poco va perdiendo al HOMBRE… Sólo va quedando los seis días primeros de la Creación… La humanidad va FAGOCITÁNDOSE así misma… Memorizar la HISTORIA y PENSAR son las únicas medicinas apropiadas para recuperar la ilusión, la esperanza, el FUTURO de la HUMANIDAD.

Hagamos GEOGRAFÍA e HISTORIA: El historiador Matthew White, realizóuna clasificación de las mayores atrocidades de la humanidad: 1… 36 millones de víctimas China. Rebelión de AnLushan (años 755-763) 2… 40 millones de víctimas Las Conquistas de los Mongoles(siglo XIII) 3… 19 millones de víctimas Comercio de esclavos en oriente medio. Mundo islámico (siglo VII) 4… 25 millones de víctimas Caída de la Dinastía Mings (siglo XVII) 5… 8 millones de víctimas Caída de Roma, con _Rómulo Augusto (año 476) 6… 17 millones de víctimas Tamerlán. Conquistador de la estepa asiática (años 1336-1405) 7… 20 millones de víctimas Aniquilación de los indios americanos(siglos XV-XIX) 8… 18 millones de víctimas Comercio de esclavos por el Atlántico (siglos XV-XIX). Trata de negros africanos (siglo XVIII) 9… 55 millones de víctimas Segunda Guerra Mundial. Nazismo (Siglo XX – 1939 a 1945) 10… 20 millones de víctimas Rebelión de Taiping. China. Liderada por Hong Xiuquam. Dinastía Manchú (siglo XIX)

Recordemos, con flores, música y oraciones, a “nuestros esclavos”…, pero jamás olvidemos que los primeros ESCLAVISTAS fuimos nosotros, los hombres… Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​“Seréis como dioses” (Gen.3,5) Hay quienes hoy, quieren ser y actuar como dioses En memoria de los holocaustos humanos Jamás olvidemos que los primeros esclavistas fuimos nosotros, los hombres… Macron y la nueva Europa Tras la formación del nuevo Gobierno en Alemania, podríamos asistir al robustecimiento del Eje Franco-Alemán Testigos cautivos Llevamos detrás una serie de cargamentos de indudable influencia sobre las decisiones a tomar en el futuro inmediato La primera víctima de una guerra es la verdad Irak tiene armas de destrucción masiva y Rusia invadirá Ucrania, son las mismas mentiras