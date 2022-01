El porcentaje de empleabilidad de los alumnos de ITTI es del 100% Comunicae

viernes, 28 de enero de 2022, 12:46 h (CET) ITTI es el único centro educativo a nivel europeo que ofrece todas las certificaciones tecnológicas necesarias para ser contratado. Su objetivo es acabar con el problema de la falta de personal tecnológico cualificado al que se enfrentan muchas empresas españolas ITTI High Tech Institute es un centro educativo revolucionario que forma a los profesionales del futuro. Para ello, trabaja con alumnos de todo el mundo y con un porcentaje de empleabilidad del 100%. Esto es posible porque empresas y consultoras como Ki-Works, Grupo Babel o Papyrum, entre otras, confían en su alumnado a la hora de afrontar sus procesos de selección.

Y es que, más del 60% de las grandes empresas a nivel europeo y más del 55% de las PYMES tienen problemas para encontrar talento en los puestos relacionados con la tecnología. De hecho, en España hay más de 350.000 puestos sin cubrir por falta de perfiles con preparación en competencias digitales y tecnológicas.

Por este motivo, desde ITTI buscan apoyar este gran desafío que tienen muchas empresas en España ante la falta de personal cualificado en cuanto a la tecnología se refiere. “Hay que inventar nuevas fórmulas para que las empresas tengan los recursos necesarios y dispongan de gente cualificada para trabajar. ITTI ofrece esa propuesta al mercado para apoyar a todas esas empresas que necesitan formar a su personal técnico, ya sean ingenieros, programadores, informáticos o personal de infraestructuras… y, de esta manera, ayudar también al tejido español”, asegura Álvaro Castedo, Chief Marketing Officer de ITTI.

La importancia de la certificación

ITTI se encuentra actualmente liderando la formación tecnológica de alto rendimiento y la transformación digital en España y proporciona el aval que tanto demandan las empresas a la hora de conseguir un puesto de trabajo, es decir, la certificación. “Ofrecemos una formación intensiva a todos nuestros alumnos, además de a empresas y a sus trabajadores, para que obtengan la certificación oficial que les exigen las grandes compañías y PYMES para poder ser contratados. Hablamos de empresas como Microsoft, Google, Autodesk… es decir, estamos viendo cómo las principales compañías de tecnología mundiales también apuestan por esa certificación2” explica el CMO de ITTI.

ITTI es el único centro educativo que, a nivel europeo, cuenta con todas las certificaciones tecnológicas como son Python Institute, Oracle, ATC, PUE, Mobile, Microsoft, Unreal Engine, Google Cloud, Scrum Manager y Amazon Web Services, EC-Council, CompTIA y Autodesk. El centrp es pionero a la hora de permitir que alumnos de cualquier parte del mundo puedan seguir su metodología, con la ventaja añadida de que las clases quedan grabadas y de que formaran parte de la bolsa de empleo del centro “es lo que nos permite llegar a ese porcentaje de empleabilidad del 100%”, explican desde ITTI.

De esta manera, ITTI se convierte tanto en un centro certificador, como un centro oficial y certificado por las principales compañías de software para cualquier perfil profesional en diferentes áreas o sectores.

Metodología ‘Learning by Doing’

‘Aprender haciendo’ es el método de enseñanza que siguen desde este centro tecnológico a través de sus Bootcamp donde los alumnos aprenden de forma intensiva en 3 o 4 meses. Las clases son totalmente prácticas, abiertas y flexibles con actividades, talleres y laboratorios expresamente adaptados a cada sector y a cada de trabajo. “Se llevan a cabo trabajos reales de empresas que permiten que el alumno, durante su formación, afronte soluciones de trabajos y tareas que le surgen en el ámbito laboral, consiguiendo una adecuada asimilación de conceptos”, explica Álvaro Castedo.

Entre su programa formativo destacan: Cloud Computing, Data Science o Hacking Ético entre muchos otros también de arquitectura en la nube. “Aceptamos casi todo tipo de perfiles porque, aunque empezamos formando desde lo genérico, el alumno acaba formándose para aquello que las empresas demandan y aprende sobre programación, manejo de bases de datos e incluso creación de páginas web”.

Además, ITTI cuenta con un profesorado de prestigio, ya que su cuadro docente está formado por los mejores especialistas en cada área de conocimiento y son profesionales en activo de las principales compañías del sector tecnológico a nivel mundial.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Christian Castellini habla sobre el crecimiento de Logística Castellini SPA Cotransa, 40 años de liderazgo en transmisiones de potencia mecánicas y eléctricas con su gama TROMEC Ruta de la Luz agradece la especial implicación de los socios y proveedores en 2021 Cambium Networks nominada como mejor lugar para trabajar por Built In El porcentaje de empleabilidad de los alumnos de ITTI es del 100%