Pilar Lamadrid sigue imbatible mientras Francia se impone en la categoría masculina Regatas reñidas y de alta velocidad dieron un espectáculo sin precedentes en aguas lanzaroteñas. La final de este sábado, 29 de enero, se disputará siguiendo el sistema de eliminatorias Redacción

viernes, 28 de enero de 2022, 09:40 h (CET) La tercera jornada de los Lanzarote iQFoil Games comenzó con unas condiciones ideales en la isla de Lanzarote, por lo que los 70 competidores de la categoría masculina consiguieron disputar dos regatas, ambas lideradas por el francés Nicolas Goyard. Estas dos victorias le han permitido arrebatarle el primer puesto de la clasificación general al holandés Luuc Van Opzeeland, quien tuvo un día difícil al terminar en los puestos 12 y 21, por lo que se ha quedado en tercer lugar. "No debería quejarme de los resultados de hoy, sobre todo por mantenerme entre los tres primeros, pero en la última regata estaba muy cerca de Nicolas Goyard, por lo que tengo sentimientos encontrados, aunque en general ha estado muy bien", comentó el holandés Huig Jan Tak, quien consiguió hacerse con el segundo puesto de la clasificación general.

Ambas regatas han sido muy intensas y se ha competido a gran velocidad, lo que ha creado un espectáculo muy atractivo en el campo de regatas lanzaroteño. Más allá de los regatistas del top 3, el liderazgo de la categoría masculina sigue sin estar definido. Actualmente en el top 10 encontramos a Matthew Barton (GBR), Sebastian Koerdel (GER), Finn Hawkins (GBR), Sil Hoekstra (NED), Louis Pignolet (FRA), Adrien Mestre (FRA) y Andy Brown (GBR) completan los diez primeros puestos. Del equipo español, el andaluz Fernando Lamadrid ha conseguido quedar en el puesto 11 en la primera manga, por lo que avanza hasta la posición 29, seguido del canario Ángel Granda.

Tras las dos mangas de ceñida a popa de la clase masculina, llegó el momento de las chicas. Sin embargo, cuando estaban a punto de empezar, el viento bajó y una nube de lluvia hizo acto de presencia. El resultado fue un viento inestable que las obligó a volver a la orilla. Las condiciones no cambiaron durante el resto de la tarde. Como resultado, las regatistas no entraron en acción por segundo día consecutivo. “Nos hemos cogido el chubasco de Lanzarote entero, pensamos que podríamos hacer algo de slalom porque había bajado el viento, pero finalmente bajó demasiado, así que después de dos horas nos mandaron a tierra”, contó Pilar Lamadrid, quien permanece imbatible tras ganar todas las mangas celebradas de la categoría femenina.

Sin embargo, los competidores mantienen la esperanza de que se celebren algunas carreras de slalom y el maratón, que da el doble de puntos, por lo que cualquier cosa puede pasar en la final. La gran incógnita de mañana, viernes 28 de enero, será saber qué regatistas conseguirán estar entre los diez primeros para asegurarse un puesto en la final. “Mañana parece que las nubes se van y esperamos que el viento sople de dirección este, por lo que querrán hacer la maratón, una prueba de unos 50 minutos aproximadamente que contará doble, además de unas mangas más que nos servirán de entrenamiento de cara a las regatas de la temporada”, apuntó Lamadrid.

La final de este sábado, 29 de enero, se disputará siguiendo el sistema de eliminatorias. En los cuartos de final competirán los regatistas que ocupen desde el cuarto puesto al décimo de la clasificación general. Solo los números uno y dos de esa regata pasarán a las semifinales. A continuación, durante la semifinal lucharán contra los números dos y tres de la clasificación general por las dos últimas plazas para la gran final. Y, por último, ya en la final, además de los números uno y dos de las semifinales, también competirá el líder de la clasificación general.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.